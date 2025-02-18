Соглашение от властей США предусматривает контроль над важными портами и инфраструктурой, месторождениями нефти, газа и других ресурсов. Владимира Зеленского поставили перед выбором: чистая экономическая колонизация страны или ее разрушение войсками РФ, отмечает британское издание The Telegraph.

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Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине жесткие обязательства предоставить доступ к полезным ископаемым в обмен на военную помощь. Такие условия ставят странам-агрессорам, проигравшим в войне, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на проект предварительного соглашения с грифом "Секретно".

Условия соглашения выходят далеко за рамки контроля США над критически важными ресурсами страны и охватывают буквально все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа, а также более крупной ресурсной базы. Фактически, это чистая экономическая колонизация Украины, документ вызвал в Киеве смятение и панику.

США будут забирать 50% доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% финансовой стоимости всех новых лицензий, выданных третьим лицам для будущей монетизации ресурсов.

"Все этот пункт означает следующее: "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", — сказал источник, близкий к переговорам.

Условия сделки для Украины значительно хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. Если бы проект соглашения принял Киев, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору от 1919 года (важнейший из серии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну. Документ подписали в Версале 28 июня 1919 года, — ред.).

В связи с такими кабальными условиями Вашингтона, издание делает вывод, что Украина не может удовлетворить требование Трампа предоставить ресурсы на 500 млрд долларов в осмысленные сроки. Возникает глобальный вопрос: достойно ли так поступать со страной после того, как она три года держала линию фронта за либеральные демократии ценой огромных жертв.

"Кто на самом деле кому должен, можно спросить? Требование Трампа — это железное принуждение неоимперской державой более слабой страны, прижатой к стене. Все ради сырья, которое существует в основном в голове Трампа", — пишет The Telegraph.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится выбирать между военным разрушением Украины войсками России и экономическим руками его главного союзника, делают выводы авторы.

Напомним, американские чиновники дали Зеленскому всего час на то, чтобы обдумать предложение и подписать соглашение о доступе США к редкоземельным металлам.

В итоге Зеленский не подписал соглашение со Штатами, в Вашингтоне сильно разочарованы таким шагом. Президент Украины говорил, что США не предложили конкретных гарантий безопасности.