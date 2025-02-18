Угода від влади США передбачає контроль над важливими портами та інфраструктурою, родовищами нафти, газу та інших ресурсів. Володимира Зеленського поставили перед вибором: чиста економічна колонізація країни або її руйнування військами РФ, зазначає британське видання The Telegraph.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні жорсткі зобов'язання надати доступ до корисних копалин в обмін на військову допомогу. Такі умови ставлять країнам-агресорам, які програли у війні, пише британське видання The Telegraph з посиланням на проєкт попередньої угоди з грифом "Секретно".

Умови угоди виходять далеко за рамки контролю США над критично важливими ресурсами країни та охоплюють буквально все: від портів та інфраструктури до нафти і газу, а також більшої ресурсної бази. Фактично, це чиста економічна колонізація України, документ викликав у Києві сум'яття і паніку.

США забиратимуть 50% доходів, одержуваних Україною від видобутку ресурсів, а також 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім особам для майбутньої монетизації ресурсів.

"Усе цей пункт означає наступне: "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", — сказало джерело, близьке до переговорів.

Умови угоди для України значно гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їхньої поразки в 1945 році. Якби проєкт угоди ухвалив Київ, вимоги Трампа становили б більшу частку ВВП України, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором від 1919 року (найважливіший із серії мирних договорів, що завершили Першу світову війну. Документ підписали у Версалі 28 червня 1919 року, — ред.).

У зв'язку з такими кабальними умовами Вашингтона, видання робить висновок, що Україна не може задовольнити вимогу Трампа надати ресурси на 500 млрд доларів в осмислені терміни. Виникає глобальне питання: чи гідно так чинити з країною після того, як вона три роки тримала лінію фронту за ліберальні демократії ціною величезних жертв.

"Хто насправді кому винен, можна запитати? Вимога Трампа — це залізний примус неоімперською державою слабшої країни, притиснутої до стіни. Усе заради сировини, яка існує здебільшого в голові Трампа", — пише The Telegraph.

Президенту України Володимиру Зеленському доводиться обирати між військовим руйнуванням України військами Росії та економічним руками його головного союзника, роблять висновки автори.

Нагадаємо, американські чиновники дали Зеленському лише годину на те, щоб обміркувати пропозицію і підписати угоду про доступ США до рідкоземельних металів.

У підсумку Зеленський не підписав угоду зі Штатами, у Вашингтоні сильно розчаровані таким кроком. Президент України говорив, що США не запропонували конкретних гарантій безпеки.