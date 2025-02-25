США отримають дохід від природних ресурсів України за відсутності гарантій безпеки, — NYT

Київ і Вашингтон наближаються до укладення угоди, що передбачає передачу США частки в доходах від видобутку мінералів. При цьому для України новий договір, як зазначає NYT, буде дещо кращим за попередню версію.

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Україна і США наближаються до угоди, яка надасть Вашингтону частку доходів від природних ресурсів Києва. Про це повідомляє The New York Times.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати в Білий дім цього або наступного тижня для підписання угоди.

"Угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної угоди", — заявив Трамп у понеділок у Білому домі.

Перед цим віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина опублікувала в соцмережі X пост, що "команди України та США перебувають на завершальній стадії перемовин щодо угоди по мінералах".

Версія угоди, з якою ознайомилася The New York Times, містила вигідніші умови для України, ніж попередні проєкти. Однак документ не включав гарантії безпеки, які просить країна.

Чотири людини, які були проінформовані про угоду і говорили на умовах анонімності для обговорення конфіденційних переговорів, заявили, що саме ці умови наразі обговорюються. Двоє з людей заявили, що станом на вечір понеділка переговори все ще тривали. Тож за цей час умови угоди, яка не була остаточною, могли еволюціонувати.

У документі, отриманому виданням 24 лютого, Трамп і Зеленський вказані як необхідні підписанти. За умовами проєкту угоди, Україна відмовиться від половини своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. Ці доходи будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати матимуть максимальний відсоток фінансових відсотків, дозволений законодавством США, але не обов'язково весь.

І ці положення є покращенням для України, зазначає The New York Times. У попередньому проєкті угоди йшлося про те, що США матимуть 100-відсоткову частку у фонді, а Україна робитиме до нього свій внесок коштом доходів як від поточних, так і від майбутніх проєктів із видобутку природних ресурсів.

Натомість у новому проєкті угоди йдеться про те, що фонд реінвестуватиме доходи в Україну, хоча залишається незрозумілим, який відсоток, і буде призначений для залучення подальших інвестицій. У ньому також ідеться, що США збережуть довгострокову підтримку економічного розвитку України.

Білий дім стверджує, що проста присутність американських економічних інтересів в Україні стримуватиме майбутню російську агресію, навіть без конкретних гарантій, викладених в угоді.

"Що може бути краще для України, ніж бути в економічному партнерстві зі США?", — заявляв радник із національної безпеки США Майк Вальц.

Нагадаємо, Євросоюз запропонував Україні свою угоду на вигідніших умовах, ніж США.