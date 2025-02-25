Чергові європейські санкції проти РФ фахівці вважають, скоріше, політичною демонстрацією єдності Європи з Україною, аніж інструментом реального тиску на країну-агресорку. Тим часом в США дають сигнал, що послаблення санкцій проти Росії може стати частиною переговорів про припинення війни в Україні. Політолог розповів Фокусу, що коїться і до чого це може призвести.

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Тоді як США дають зрозуміти Кремлю, що послаблення антиросійських санкцій може стати частиною переговорів, там не розглядають це як критичний фактор у переговорах щодо завершення війни, про що повідомило Bloomberg із посиланням на власні джерела в Москві. У матеріалі "Економіка РФ в 2025 році: чи готовий Кремль повноцінно фінансувати ще один рік війни" Фокус пише про важелі тиску на РФ.

За словами політолога Володимира Фесенка, подальша доля запровадження санкцій проти країни-агресорки з боку США та ЄС залежить від переговорного процесу про припинення вогню.

На прикладі 16-го пакету європейських санкцій проти РФ фахівець зауважив, що Європа демонструє політичну єдність із Україною, тож такі обмеження, скоріше, мають політичне значення.

Представлений 24 лютого 16 пакет санкції проти РФ демонструє те, що незважаючи на певні нові обставини і кон'юнктуру в позиції США, мирних переговорів тощо, Європейський Союз продовжує санкційну політику по відношенню до країни-агресорки

"16 пакет санкції демонструє те, що незважаючи на певні нові обставини і кон'юнктуру в позиції США, мирних переговорів тощо, Європейський Союз продовжує санкційну політику по відношенню до РФ, навіть в умовах, коли американці вже публічно піднімають питання про розглядання поетапного скасування санкцій в обмін на припинення вогню з боку РФ. Самі ж американці не роблять жодних кроків щодо санкцій проти РФ: і не скасовують їх, але і нових не запроваджують", — каже Фокусу політолог, полiтичний консультант Володимир Фесенко.

За його словами, 16-й санкційний пакет не є якісно новим етапом тиску на Росію.

Із експертом погоджується аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. Він додає, що хоча цей пакет обмежує додаткові обмеження щодо тіньового флоту, він не спрацює без сприяння США.

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"Цей пакет без аналогічних дій Америки може не спрацювати. Так, він запроваджує додаткові обмеження щодо тіньового флоту — додано 73 судна до переліку. Але ж вони мають співпадати з американським списком, зокрема. До речі, після того, як Ілон Маск почав запроваджувати оптимізацію, ми не бачили додаткових санкції від США проти РФ. Ба більше, там розформовано важливі кабінети, які займалися пошуком обходу санкцій. Зараз Росії дуже легко створити нову фірму-одноденку, записати на неї тіньовий флот, нові ці судна і починати перевозити нафту іншим шляхом, адже вони не будуть відстежуватися", — каже Андрій Шевчишин у коментарі Фокусу.

16-й санкційний пакет ЄС не є якісно новим етапом тиску на Росію Фото: 24 Канал

Скасування антиросійських санкцій: чи підуть на це США

Якщо в результаті перемовин дійсно вдасться домогтися сталого припинення вогню, то США, з високою вірогідністю, домовлятимуться з європейцями про приєднання до поетапного скасування санкцій проти РФ.

"Для росіян більше значення з огляду на двосторонню торгівлю і загальний масштаб торговельних відносин, набагато значущими є санкції з боку Європи. І американці це чудово розуміють. Тому по санкціях будуть проводити окремі переговори, в яких мають брати участь європейці", — пояснив Фесенко.

Якщо в результаті перемовин дійсно вдасться домогтися сталого припинення вогню, то США, з високою вірогідністю, домовлятимуться з європейцями про приєднання до поетапного скасування санкцій проти РФ

Поки, як саме буде вирішуватися питання про поетапність скасування санкцій і чи приєднається до цього Європа, залишається відкритим питанням. Може статися так, що американці домовляться з росіянами, а Європа цього не визнає. Проте все ж ЄС доєднається до переговорів.

"І там виникне купа непростих питань. Скажу зараз лише одне: питання, яке буде дуже складним, суперечливим, і навколо якого виникне дуже гостра боротьба між ЄС та США — доля російських фінансових активів на Заході. Оці 300 млрд заморожених коштів, відсотки яких вже зараз частково використовуються для допомоги Україні", — прогнозує Володимир Фесенко.

Слід очікувати дуже гострої боротьби між ЄС та США через долю російських фінансових активів на Заході Фото: Flickr

Зазначимо, що заяву Кремля про, начебто, готовність віддати гроші на відбудову України експерти розцінюють, як черговий підступний крок РФ. Адже там вимагатимуть використати їх на відновлення окупованих Росією українських регіонів і таким чином повернути ці гроші.

"Подальший крок зрозумілий — вони будуть вимагати повернення більшої частини цих грошей, умовно, на відновлення Донбасу. Безумовно, цей варіант не влаштовує Україну. Тож треба буде ще поборотися, щоб ці 300 млрд, або хоча б та частина, яка є під контролем Європи зараз, що становить 90% цих грошей, працювали саме на відновлення України, а не повернулися до РФ. Це і є одним з найбільш важливих і принципових питань зараз", — додав політолог.

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Нагадаємо, Євросоюз 24 лютого схвалив 16-й пакет санкцій проти Росії, заходи присвячені третій річниці початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Під санкціями опинилися 48 фізичних і 35 юридичних осіб, а також 74 танкери російського флоту, що перевозять нафту.

Як Фокус писав раніше, Велика Британія 24 лютого оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти Росії після початку вторгнення в Україну. Британія збирається також посилити військову підтримку України.