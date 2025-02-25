Очередные европейские санкции против РФ специалисты считают, скорее, политической демонстрацией единства Европы с Украиной, чем инструментом реального давления на страну-агрессора. Тем временем в США дают сигнал, что ослабление санкций против России может стать частью переговоров о прекращении войны в Украине. Политолог рассказал Фокусу, что происходит и к чему это может привести.

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В то время как США дают понять Кремлю, что ослабление антироссийских санкций может стать частью переговоров, там не рассматривают это как критический фактор в переговорах по завершению войны, о чем сообщило Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Москве. В материале "Экономика РФ в 2025 году: готов ли Кремль полноценно финансировать еще один год войны" Фокус пишет о рычагах давления на РФ.

По словам политолога Владимира Фесенко, дальнейшая судьба введения санкций против страны-агрессора со стороны США и ЕС зависит от переговорного процесса о прекращении огня.

На примере 16-го пакета европейских санкций против РФ специалист отметил, что Европа демонстрирует политическое единство с Украиной, поэтому такие ограничения, скорее, имеют политическое значение.

Представленный 24 февраля 16 пакет санкции против РФ демонстрирует то, что несмотря на определенные новые обстоятельства и конъюнктуру в позиции США, мирных переговоров и т.д., Европейский Союз продолжает санкционную политику по отношению к стране-агрессору

"16 пакет санкции демонстрирует то, что несмотря на определенные новые обстоятельства и конъюнктуру в позиции США, мирных переговоров и т.д., Европейский Союз продолжает санкционную политику по отношению к РФ, даже в условиях, когда американцы уже публично поднимают вопрос о рассмотрении поэтапной отмены санкций в обмен на прекращение огня со стороны РФ. Сами же американцы не предпринимают никаких шагов по санкциям против РФ: и не отменяют их, но и новых не вводят", — говорит Фокусу политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

По его словам, 16-й санкционный пакет не является качественно новым этапом давления на Россию.

С экспертом соглашается аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. Он добавляет, что хотя этот пакет ограничивает дополнительные ограничения по теневому флоту, он не сработает без содействия США.

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"Этот пакет без аналогичных действий Америки может не сработать. Да, он вводит дополнительные ограничения по теневому флоту — добавлено 73 судна в перечень. Но они должны совпадать с американским списком, в частности. Кстати, после того, как Илон Маск начал вводить оптимизацию, мы не видели дополнительных санкций от США против РФ. Более того, там расформированы важные кабинеты, которые занимались поиском обхода санкций. Сейчас России очень легко создать новую фирму-однодневку, записать на нее теневой флот, новые эти суда и начинать перевозить нефть другим путем, ведь они не будут отслеживаться", — говорит Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу.

16-й санкционный пакет ЕС не является качественно новым этапом давления на Россию Фото: 24 Канал

Отмена антироссийских санкций: пойдут ли на это США

Если в результате переговоров действительно удастся добиться устойчивого прекращения огня, то США, с высокой вероятностью, будут договариваться с европейцами о присоединении к поэтапной отмене санкций против РФ.

"Для россиян большее значение, учитывая двустороннюю торговлю и общий масштаб торговых отношений, гораздо значимее являются санкции со стороны Европы. И американцы это прекрасно понимают. Поэтому по санкциям будут проводить отдельные переговоры, в которых должны участвовать европейцы", — пояснил Фесенко.

Если в результате переговоров действительно удастся добиться устойчивого прекращения огня, то США, с высокой вероятностью, будут договариваться с европейцами о присоединении к поэтапной отмене санкций против РФ

Пока, как именно будет решаться вопрос о поэтапности отмены санкций и присоединится ли к этому Европа, остается открытым вопросом. Может случиться так, что американцы договорятся с россиянами, а Европа этого не признает. Однако все же ЕС присоединится к переговорам.

"И там возникнет куча непростых вопросов. Скажу сейчас только один: вопрос, который будет очень сложным, противоречивым, и вокруг которого возникнет очень острая борьба между ЕС и США — судьба российских финансовых активов на Западе. Эти 300 млрд замороженных средств, проценты которых уже сейчас частично используются для помощи Украине", — прогнозирует Владимир Фесенко.

Следует ожидать очень острой борьбы между ЕС и США из-за судьбы российских финансовых активов на Западе Фото: Flickr

Отметим, что заявление Кремля о якобы готовности отдать деньги на восстановление Украины эксперты расценивают, как очередной коварный шаг РФ. Ведь там будут требовать использовать их на восстановление оккупированных Россией украинских регионов и таким образом вернуть эти деньги.

"Дальнейший шаг понятен — они будут требовать возвращения большей части этих денег, условно, на восстановление Донбасса. Безусловно, этот вариант не устраивает Украину. Поэтому надо будет еще побороться, чтобы эти 300 млрд, или хотя бы та часть, которая находится под контролем Европы сейчас, что составляет 90% этих денег, работали именно на восстановление Украины, а не вернулись в РФ. Это и является одним из наиболее важных и принципиальных вопросов сейчас", — добавил политолог.

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Напомним, Евросоюз 24 февраля одобрил 16-й пакет санкций против России, меры посвящены третьей годовщине начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Под санкциями оказались 48 физических и 35 юридических лиц, а также 74 танкера российского флота, перевозящие нефть.

Как Фокус писал ранее, Великобритания 24 февраля объявила о введении крупнейшего пакета санкций против России после начала вторжения в Украину. Британия собирается также усилить военную поддержку Украины.