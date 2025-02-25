Почему Москва вдруг стала "не против" направить замороженные активы на восстановление Украины и какое влияние очередной пакет санкций окажет на экономику РФ? Фокус выяснил, близка ли страна-агрессор к экономическому кризису и как долго может оплачивать военные расходы из своего бюджета.

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Экономике России грозит "медленная смерть". Так охарактеризовали состояние страны-агрессора в The Telegraph, объяснив это истощением "фонда на черный день" в течение трех лет войны в Украине. "Начинают появляться признаки хрупкости", — говорят западные эксперты. Тем временем принят 16-й пакет европейских санкций против РФ. И даже свои замороженные активы на 300 млрд Кремль соглашается отдать на восстановление Украины. Отечественные эксперты объяснили Фокусу положение вещей и ответили, сработают ли очередные санкции ЕС против России без поддержки США.

Как война в Украине изменила экономику РФ

В течение полномасштабного вторжения РФ в Украину стоимость российских заимствований выросла "до ужасных уровней", говорится в материале The Telegraph, поскольку процентные ставки в 21% создают давление на компании. "Напряжение таково, что Путин, как сообщается, ругал чиновников за засуху в частных инвестициях. Неудивительно, что российские олигархи, в частности Игорь Сечин, руководитель "Роснефти", и Олег Дерипаска, алюминиевый магнат-миллиардер, публично критиковали высокие процентные ставки. В 2023 году Дерипаска предупреждал, что Россия может вскоре остаться без денег", — говорится в материале.

Фонд капитала России истощается, и ликвидная часть активов сейчас сократилась лишь до 38 млрд долларов с примерно 100 млрд долларов в начале 2022 года

Фонд капитала России истощается, и ликвидная часть активов сейчас сократилась лишь до 38 млрд долларов с примерно 100 млрд долларов в начале 2022 года.

"Хрупкость" российской экономики, о признаках которой говорят западные СМИ, подтверждают данные Центрального банка России. Согласно макропрогнозу, который там представили, темпы роста в 2025 году российского ВВП рассматриваются лишь на уровне 1-2%, а в 2026 году — 0,5-1%. Это свидетельствует о том, что российская экономика попадает в состояние стагнации.

Поэтому россиянам придется затянуть пояса, ведь, если в 2024 году в РФ увеличили покупку товаров и услуг на 5,5%, то в 2025-м частное потребление добавит лишь 0,5-1,5% и столько же через год. Рост инвестиций может вообще обнулиться, хотя в прошлом году достигал 10,2%.

Близкий кризис российской экономики подтверждают данные Центрального банка России Фото: Иллюстративное фото

В конце концов, хотя российская экономика в 2024 году по официальным данным показала достаточно высокий рост — 4,1%, но за ним находится производство танков, пушек, всего того, что практически не влияет на благосостояние граждан. Почти вдвое Центробанк поднял прогноз инфляции и теперь ждет ее на уровне 7-8% в конце 2025 года, хотя еще в октябре прогнозировал замедление 4,5-5%, а апреле обещал затормозить рост цен до 4%. Но теперь возвращение к 4%-й цели откладывается на 2026 год.

По информации главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, на 10 февраля 2025-го инфляция в РФ ускорилась до 10% с 9,5% в конце прошлого года и 7,4% — в 2023-м. Пик инфляции, говорит Набиуллина, придется на апрель-май. "Мы не ждем волны банкротств", — сказала она. В то же время согласилась, что существуют компании, для которых рост стоимости обслуживания долга является важным фактором, который существенно снижает их прибыль. В то же время, по ее словам, в целом российский бизнес "сохраняет финансовую устойчивость".

Почти вдвое Центробанк поднял прогноз инфляции и теперь ждет ее на уровне 7-8% в конце 2025 года

Но если бизнес, возможно, и проявляет стойкость, то российский потребитель беднеет. Мобилизация средств на войну привела не только к пересмотру социальных программ, связанных со здравоохранением, льготных инструментов поддержки строительства, но и повлияла на цены. Продукты в России, по итогам 2024 года, подорожали почти на треть. По данным Росстата, индекс потребительских цен за год прибавил 9,52% (после роста на 7,42% в 2023 году), а годовая продовольственная инфляция достигла 11,05% и стала рекордной с 2015 года (тогда продукты подорожали на 14%).

Итоговый годовой показатель инфляции в России вошел в топ самых высоких за последние 15 лет: сильнее, по данным официальной статистики, цены росли только в 2022 году (11,94%) и во время экономического кризиса после аннексии Крыма (на 11,35% в 2014 году и 12,91% — в 2015-м).

Российский потребитель беднеет Фото: Москва 24

Как Робинзон Крузо: что поможет "добить" российскую экономику

Если не подорвать, то хотя бы исключить военные действия РФ против Украины, можно уже в этом году, считают украинские эксперты, в частности председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Конец 2024-го — начало 2025 года — это поворотное время. Если санкции будут усиливаться и наши партнеры не отыграют назад... Это момент, когда экономику РФ можно если не добить, то сделать ведение военных действий практически невозможным", — отметил эксперт в эфире телемарафона 25 февраля.

Именно снижение цен на нефть с 60 долларов за баррель на фоне усиления других санкций станет ударом по экономике РФ. Однако "Большая семерка" пока только ведет дискуссии по ценам на российскую нефть и не принимает принципиального решения.

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"Вопрос санкций для РФ является важным в том смысле, что российская экономика не может развиваться как экономика Робинзона Крузо на отдельно взятом острове. Ей нужны иностранные технологии, финансовые средства и возможность включаться в международные цепочки создания стоимости", — сказал Игорь Бураковский.

Между тем очередной европейский санкционный пакет против РФ специалисты считают, скорее, политической демонстрацией единства Европы с Украиной.

"Этот пакет имеет политическое значение. Он демонстрирует то, что несмотря на определенные новые обстоятельства и конъюнктуру в позиции США, мирных переговоров и т.д., Европейский Союз продолжает санкционную политику по отношению к РФ, даже в условиях, когда американцы уже публично поднимают вопрос о рассмотрении поэтапной отмены санкций в обмен на прекращение огня со стороны РФ. Сами же американцы не предпринимают никаких шагов по санкциям против РФ: и не отменяют их, но и новых не вводят", — говорит Фокусу политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Санкции могут сделать ведение военных действий практически невозможным Фото: Getty

Меры против войны: помогут ли Украине очередные санкции ЕС

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля Евросоюз объявил об утверждении 16-го пакета антироссийских санкций, который сразу вступил в силу.

Европейские санкции предусматривают:

отключение от международной межбанковской системы передачи информации о платежах Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 13 российских банков;

санкции еще на 73 новых судна теневого флота и 53 человека и компании;

приостановление лицензии на вещание 8 российских СМИ в ЕС;

запрет импорта алюминия для 11 портов и аэропортов;

запрет на транзакции, которые обходят ограничения на цены на нефть.

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Украинские эксперты не считают, что такое очередные ограничения являются критическими и способными значительно повредить России финансировать войну, ведь в перечне банков нет таких крупных учреждений, как "Газпромбанк", который до сих пор использует SWIFT для оплаты энергоресурсов некоторыми странами ЕС.

"Европейский Союз продолжает санкционную политику, поэтому 16-й пакет содержит как персональные санкции, так и определенные вторичные — по банкам. Но сказать, что это какой-то качественно новый этап санкционного давления на Россию, нельзя. В нынешней ситуации, к сожалению, это и невозможно. Даже 16-й пакет пришлось согласовывать, потому что Венгрия традиционно блокировала принятие решений. Важна сама демонстрация санкционного давления на РФ со стороны ЕС — это главное", — пояснил Владимир Фесенко.

Европейский Союз продолжает санкционную политику по отношению к РФ, даже в условиях, когда американцы уже публично поднимают вопрос о рассмотрении поэтапной отмены санкций в обмен на прекращение огня со стороны РФ

С экспертом соглашается аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. Он добавляет, что хотя этот пакет ограничивает дополнительные ограничения по теневому флоту, он не сработает без содействия США.

"Этот пакет без аналогичных действий Америки может не сработать. Да, он вводит дополнительные ограничения по теневому флоту — добавлено 73 судна в перечень. Но они должны совпадать с американским списком, в частности. Кстати, после того, как Илон Маск начал вводить оптимизацию, мы не видели дополнительных санкций от США против РФ. Более того, там расформированы важные кабинеты, которые занимались поиском обхода санкций. Сейчас России очень легко создать новую фирму-однодневку, записать на нее теневой флот, новые эти суда и начинать перевозить нефть другим путем, ведь они не будут отслеживаться", — говорит Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу.

Если Европа следит за соблюдением санкций и действительно ограничивает движение судов своими морскими путями, то в восточной части это движение будет более активным.

"Россия больше интегрируется и ориентируется на Азию. Возьмем алюминий. Это одна из санкций Европы — запрет на импорт первичного алюминия. В 2024 году Россия экспортировала более 360 тысяч тонн алюминия на сумму 830 млн евро. Это критично для "Русала" (один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема — ред.), но не критично для России. Замечу, что Россия производит примерно 4 млн тонн алюминия, один миллион она потребляет. Еще полтора она отправляет на Азию, остальные — по всему миру", — добавил аналитик.

Доля российского алюминия, получаемого Европой, составляет 360 тысяч тонн (почти 10% от всего производства в РФ), что является болезненной потерей для отрасли, но не для России

По подсчетам специалиста, доля российского алюминия, получаемого Европой, составляет 360 тысяч тонн (почти 10% от всего производства в РФ), что является болезненной потерей для отрасли, но не для России.

В то же время специалист признает, что наиболее болезненными санкциями для РФ являются трансграничные платежи, ведь стоимость транзакций в 2024 году выросла на 5-11%, а срок оплаты достигает 2-3 месяцев.

"Для РФ сейчас важнейшей потребностью является ослабление трансграничных платежей. Самое активное влияние санкций на Россию началось именно со вторичных. Ведь западные банки начали отказываться от сотрудничества с Россией, потому что им легче прекратить сотрудничество, чем искать, связаны ли транзакции с войной. Именно поэтому стоимость всех операций значительно возросла. Также выросла и стоимость логистики", — пояснил Шевчишин.

Европейские санкции для РФ являются более значимыми, чем американские

Отмена санкций против РФ: как будут действовать европейцы и вернут ли замороженные активы Кремлю

Дальнейшая судьба введения европейских санкций, которые для страны-агрессора являются более значимыми, чем американские, зависит от переговорного процесса о прекращении огня.

"Если будет устойчивое прекращение огня, то США, с высокой вероятностью, о чем они уже говорят, будут договариваться с европейцами о присоединении к поэтапной отмене санкций против РФ. Ведь для россиян большее значение, учитывая двустороннюю торговлю и общий масштаб торговых отношений, гораздо значимее санкции со стороны Европы. И американцы это прекрасно понимают. Поэтому по санкциям будут проводить отдельные переговоры, в которых должны участвовать европейцы", — пояснил Фесенко.

Дальнейшая судьба введения европейских санкций, которые для страны-агрессора являются более значимыми, чем американские, зависит от переговорного процесса о прекращении огня

Так что дальнейшая судьба санкций против России зависит от того, удастся ли достичь мирного соглашения между Украиной и РФ. Поэтому как именно будет решаться вопрос о поэтапности отмены санкций и присоединится ли к этому Европа, остается открытым вопросом.

"Может случиться так, что американцы договорятся с россиянами, а Европа этого не признает. Но более вероятно, что европейцы все же присоединятся к переговорам и там возникнет куча непростых вопросов. Скажу сейчас только одно: вопрос, который будет очень сложным, противоречивым, и вокруг которого возникнет очень острая борьба между ЕС и США — судьба российских финансовых активов на Западе. Эти 300 млрд замороженных средств, проценты которых уже сейчас частично используются для помощи Украине", — сказал Владимир Фесенко.

Поэтому неудивительно, что тема замороженных российских активов сейчас активно обсуждается между Вашингтоном и Москвой. А заявление Кремля о якобы готовности отдать деньги на восстановление Украины, является очередным коварным шагом. Ведь там будут требовать использовать их на восстановление оккупированных Россией украинских регионов и таким образом вернуть эти деньги.

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"Дальнейший шаг понятен — они будут требовать возвращения большей части этих денег, условно, на восстановление Донбасса. Безусловно, этот вариант не устраивает Украину. Поэтому надо будет еще побороться, чтобы эти 300 млрд, или хотя бы та часть, которая находится под контролем Европы сейчас, что составляет 90% этих денег, работали именно на восстановление Украины, а не вернулись в РФ. Это и является одним из наиболее важных и принципиальных вопросов сейчас", — добавил политолог.

Российские активы на 300 млрд долларов находятся в европейском депозитарии Euroclear. Их невозможно конфисковать, ведь это противоречит принципам международного права, о чем накануне сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Фокус уже цитировал слова Макрона относительно возможного использования замороженных российских активов, который отметил, что этот вопрос должен войти в раунды мирных переговоров по завершению войны в Украине.