ВС РФ получают запчасти для грузовиков из Норвегии: как Россия обходит санкции, – расследование

Компании в Турции помогают российской армии получать детали для военной техники. Норвежские запчасти могли оказаться в грузовиках, с которых оккупанты запускают ударные беспилотники "Шахед" по Украине, говорится в расследовании проекта "Схемы".

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Норвегия продает России запчасти для грузовиков через Турцию, что позволяет обходить санкции. Об этом говорится в совместном расследовании проекта "Схемы" и норвежского общественного вещателя NRK.

Крупная компания-производитель запчастей Kongsberg Automotive с 2022-го по 2024 годы продала турецкому партнеру Hidirusta Otomotiv деталей для грузовиков на 2,7 миллиона евро. В свою очередь турецкая фирма в обход санкций ЕС поставляла детали фирмам в России, связанным на ВПК.

Kongsberg Automotive производит автозапчасти для ведущих европейских брендов Volvo, Ford, Scania и Jaguar Land Rover.

По данным журналистов, до 2022 года турецкая Hidirusta Otomotiv вообще не торговала с россиянами, а после начала полномасштабной войны в Украине РФ стала ее основным рынком сбыта. C июля 2022 года по апрель 2024 года компания осуществила более ста поставок норвежских деталей в Россию, сообщил проект со ссылкой на данные российской таможни.

Авторы расследования выяснили, что компания "А.П.Р." снабжала автозапчастями "Оренбургагроснабтехсервис" и "Кировский завод", дочернее предприятие которого "Универсалмаш" производит гусеничные шасси для военной техники, используемой в войне с Украиной.

Другой партнер Hidirusta Otomotiv — "Грузавтозапчасть-36", сотрудничающая с компанией "Балтийский Лизинг", отправителем техники для российских военных полигонов.

Грузовики на фронте: как ВС РФ применяют их на войне?

Российская армия активно использует на фронте гражданские грузовики: на них перевозят военную технику и личный состав. Нередки случаи, когда из грузовиков запускают ударные беспилотники "Шахед".

Журналисты попросили Kongsberg Automotive прокомментировать изложенную в расследовании информацию. Компания заявила об остановке прямых поставок в Россию еще в 2022 году. Норвежская сторона не контролирует последующую перепродажу запчастей после реализации, однако после расследования прекратила сотрудничество с Hidirusta Otomotiv и усилила проверки клиентов.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в общении со "Схемами" и NRK добавил, что обход санкций через Турцию "подрывает эффективность санкционной политики Евросоюза".

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио не исключает отмену антироссийских санкций после завершения войны в Украине.

В то же время Штаты могут принять военные меры, если Россия не пойдет на мирное соглашение с Украиной. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают вариант отправки американских солдат в Украину, говорил вице-президент Джей Ди Вэнс.