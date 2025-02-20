ЗС РФ отримують запчастини для вантажівок із Норвегії: як Росія обходить санкції, — розслідування

Компанії в Туреччині допомагають російській армії отримувати деталі для військової техніки. Норвезькі запчастини могли опинитися у вантажівках, з яких окупанти запускають ударні безпілотники "Шахед" по Україні, йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".

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Норвегія продає Росії запчастини для вантажівок через Туреччину, що дає змогу обходити санкції. Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту "Схеми" та норвезького суспільного мовника NRK.

Велика компанія-виробник запчастин Kongsberg Automotive з 2022-го по 2024 роки продала турецькому партнеру Hidirusta Otomotiv деталей для вантажівок на 2,7 мільйона євро. Своєю чергою турецька фірма в обхід санкцій ЄС постачала деталі фірмам у Росії, пов'язаним на ВПК.

Kongsberg Automotive виробляє автозапчастини для провідних європейських брендів Volvo, Ford, Scania та Jaguar Land Rover.

За даними журналістів, до 2022 року турецька Hidirusta Otomotiv взагалі не торгувала з росіянами, а після початку повномасштабної війни в Україні РФ стала її основним ринком збуту. З липня 2022 року до квітня 2024 року компанія здійснила понад сто поставок норвезьких деталей у Росію, повідомив проєкт із посиланням на дані російської митниці.

Автори розслідування з'ясували, що компанія "А. П. Р." постачала автозапчастинами "Оренбургагроснабтехсервис" і "Кировский завод", дочірнє підприємство якого "Универсалмаш" виробляє гусеничні шасі для військової техніки, використовуваної у війні з Україною.

Інший партнер Hidirusta Otomotiv — "Грузавтозапчасть-36", що співпрацює з компанією "Балтийский Лизинг", відправником техніки для російських військових полігонів.

Вантажівки на фронті: як ЗС РФ застосовують їх на війні?

Російська армія активно використовує на фронті цивільні вантажівки: на них перевозять військову техніку та особовий склад. Нерідкі випадки, коли з вантажівок запускають ударні безпілотники "Шахед".

Журналісти попросили Kongsberg Automotive прокоментувати викладену в розслідуванні інформацію. Компанія заявила про зупинення прямих поставок у Росію ще 2022 року. Норвезька сторона не контролює подальший перепродаж запчастин після реалізації, однак після розслідування припинила співпрацю з Hidirusta Otomotiv і посилила перевірки клієнтів.

Уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк у спілкуванні зі "Схемами" і NRK додав, що обхід санкцій через Туреччину "підриває ефективність санкційної політики Євросоюзу".

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо не виключає скасування антиросійських санкцій після завершення війни в Україні.

Водночас Штати можуть вжити військових заходів, якщо Росія не піде на мирну угоду з Україною. В адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають варіант відправки американських солдатів в Україну, говорив віцепрезидент Джей Ді Венс.