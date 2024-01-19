"Было бы ошибочно": Украине не нужно переходить в глухую оборону в 2024, — Дикий (видео)

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар", россияне испытывают сейчас такие же проблемы, что и украинские военнослужащие. Если Запад продолжит поставки вооружения, как это было в прошлом, тогда еще год Украине удастся побороться.

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Украине не нужно будет переходить в глухую оборону на фронте, если Запад предоставит достаточное количество помощи. Об этом заявил военный эксперт и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью NV.

По его словам, у противника существуют также крайне большие проблемы с нехваткой людей и вооружения, поэтому давать ему время на то, чтобы сделать паузу, было бы большой ошибкой со стороны Киев.

Кроме того, эксперт убежден, если с марта военная помощь от Запада будет идти в тех же объемах, что и в 2023 году, тогда еще один год для Украины будет сохранен и закапываться в оборону не нужно будет, ведь это только навредит.

"В конце года мы наконец начали честно говорить, что у нас много проблем, что у нас не хватает и личного состава, и железа. Из этого не надо делать ложный вывод, что у наших врагов в таком случае все в шоколаде. Надо понимать, что у россиян не меньшие проблемы, чем у нас. При чем, проблемы те же: и по личному составу, и по железу. Их армия на самом деле очень истощена боями 2023 года. Обратите внимание, "вторая армия мира" очень гордится, что по итогам 23-го года они остановили наше наступление. Вы себе представляете два года назад такую постановку вопроса вообще?!" – заявил Евгений Дикий.

Кроме того, по мнению бывшего командира роты батальона "Айдар", российские оккупанты совершенно не уверены в том, что они смогут выдержать еще год активного противостояния, поэтому хотят набраться сил, чтобы за время "паузы" провести мобилизацию, накопить вооружение и технику, а также окончательно найти способ, чтобы обходить санкции.

Евгений Дикий считает, что у них очень много различных дыр в режиме и если брать ВПК, то он работает не так, как было в 2022 году.

"Дать им еще год на решение этих критических проблем – это с нашей стороны было бы очень ошибочно. Если снова поедут американские снаряды, то совет Салливана надо послать куда подальше. А вот если эти снаряды не поедут, тогда совет Салливана становится единственным сценарием, который для нас будет возможным", — подытожил эксперт.

Напомним, 17 января сообщалось, что ГУР отвергает стратегию "глухой обороны" на передовой. По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, опыт 2023 года показал, что Украине необходимо развивать воздушную оборону, обеспечивать безопасность военно-промышленного комплекса и проводить контрнаступательные операции.