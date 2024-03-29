"Майбутнє проєкту залежить від України": Кулеба назвав метою РФ відновлення слави СРСР

Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції, заявив міністр закордонних справ України.

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Відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені – стратегічна мета РФ, яка полягає не тільки у завоюванні України. Про це заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в інтерв'ю газеті The Times of India.

Дипломат не виключив, що Росія може атакувати країни НАТО. Це може відбутися, якщо у Москві дійдуть висновку, що відповідь альянсу не буде адекватною.

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З його слів, "майбутнє російського імперіалістичного проєкту залежить від України". Він наголосив на тому, що стратегічною метою Росії є не просто завоювання нашої держави.

"Це відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені", – пояснив Кулеба.

Очільник відомства пригадав слова очільника Кремля Володимира Путіна про те, що розпад Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою XX століття. Він упевнений, що РФ не погоджується з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль й досі розглядає їх як колишні провінції.

Міністр додав, якщо Росія не зазнає поразки в Україні, то Путін зможе надихнутися своїм успіхом і рушить на країни НАТО. Він упевнений, що Росія не згодна з незалежністю країн Центральної Азії, оскільки Кремль досі розглядає їх як колишні провінції.

"Коли Росія програє цю війну, їй доведеться прийняти нову політичну модель, яка не передбачає імперіалістичної експансії", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 29 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Індія має "важливий глобальний голос". На його думку, держава може використовувати його, щоб впливати на РФ і залучати інші країни приєднатися до мирної української ініціативи. З його слів, якщо Нью-Делі долучиться до відповідних перемовин щодо української "формули миру", то інші країни Глобального Півдня "почуватимуться набагато безпечніше і комфортніше".