Обмін полоненими: в ISW пояснили, чому РФ звинувачує Україну у відсутності співпраці

Україна створює третю колонію для утримання російських військовополонених, яких хотіли б обміняти на полонених бійців Сил оборони. Москва відмовляється від обміну, щоб приховати свої злочинні дії, впевнені аналітики ISW.

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Російська влада намагається пересварити українців і скомпрометувати Україну на міжнародній арені. З іншого боку, Кремль хотів би приховати воєнні злочини, які чинять росіяни, розстрілюючи військовополонених на лінії фронту. Про те, чому РФ припинила обмін військовополоненими, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 29 травня.

Аналітики спершу нагадали, як росіяни ставляться до полонених українців: розстрілюють, продають, примушують воювати на своєму боці. При цьому російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що Україна відмовляється проводити обміни. З іншого боку, в Україні створили вже третій табір для утримання ексвійськових ЗС РФ, бо на попередніх майданчиках вже не вистачає місця. У звіті ISW назвали чотири можливі причини заяви чиновниці Кремля:

публічно перекласти провину на українську владу; приховати російські злочини проти військовополонених; розпалити ворожнечу в українському суспільстві; примусити Захід засумніватись у допомозі Україні.

"Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву прийняття рішень в Україні", — ідеться у звіті.

На порталі ISW описали поведінку РФ щодо полонених. Наприклад, порушуючи Женевську конвенцію, солдати ЗС РФ розстрілюють бійців Сил оборони, захоплених на лінії боїв. Крім того, росіяни влаштували торгівлю полоненими: людей віддають, отримавши гроші від родини. Ще один напрямок дій Кремля — створення підрозділів, у яких начебто набирають захоплених на війні українців. З цією метою у російській армії створили батальйон (від 400 до 800 ос.) під назвою "Богдан Хмельницький", написали в росЗМІ ТАСС восени 2023.

Обмін полоненими - заяви ЗС РФ про створення батальйону з полонених українців Фото: Скриншот

Обмін полоненими

Раніше Фокус писав, що останній обмін полоненими відбувся у лютому 2024 року. Обмін став можливим завдяки участі Об'єднаних Арабських Еміратів. Тоді додому повернулось близько 250 українських бійців.

Тим часом у березні 2024 року спікер українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів про торгівлю українськими військовополоненими, яка відбувається у ЗС РФ. Зокрема, найманці очільника Чечні Рамзана Кадирова купують українців, яких захопили у полон підрозділи ЗС РФ. Після цього кадирівці відшукують родичів і вимагають гроші в обмін на звільнення.

Також у ЗМІ розповіли про низку розстрілів, які здійснили росіяни на лінії фронту. Офіс Генерального прокурора протягом весни відкрив кілька кримінальних проваджень за такими злочинами. Наприклад, зафіксовано злочин під Кліщіївкою, який стався у лютому. Аналогічні випадки стались під Авдіївкою, свідчать відео, опубліковані у мережі.

Нагадуємо, 29 травня російська уповноважена Тетяна Москалькова звинуватила Україну у зриві обміну військовополонених. Тим часом представник Єдиного центру прийому звернень "Хочу жити" заявив про відкриття третьої колонії, де утримують полонених росіян, яких РФ не хоче повертати додому.