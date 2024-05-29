"Ймовірно, не останній": в Україні відкрили новий табір для російських військовополонених

Україна змушена відкривати нові табори для утримання полонених росіян. Наявні вже переповнені.

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Новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших "відвідувачів" з російської армії. Про це повідомляє Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон державного проєкту "Хочу жити".

Зазначається, що через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених.

"Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який розпочав роботу цього року", — йдеться в повідомленні.

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Як підкреслюється, на відміну від Росії, Україна дотримується Женевської конвенції, і росіян, які потрапили в полон, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в спеціальних таборах, передбачених саме для цієї категорії, і спецдільницях при СІЗО.

Росіян, зазначається, не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають представників Міжнародного Червоного Хреста, вони мають можливість отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям. Українські ж військовополонені в Росії всього цього позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій.

Нагадаємо, у березні на сайті Кабміну було опубліковано петицію з вимогою призупинення права військовополоненим росіянам в Україні підтримувати зв'язок зі своїми родичами, доки Росія не надасть можливості полоненим українцям телефонувати своїм рідним.

Також Фокус писав, що 28 травня ЗСУ взяли в полон велику партію російських військових. Один із них розповів, що півтори доби сидів в окопі з трупами, чекаючи порятунку.