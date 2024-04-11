"Перевищують стандарти": у ГУР розповіли, в яких умовах утримують полонених росіян (відео)

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, хоч би як Київ ставився до свого ворога, весь світ може спостерігати за тим, як утримують бійців ЗС РФ. При цьому російська сторона не дотримується норм Женевської конвенції.

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Обмінний фонд України регулярно поповнюється російськими окупантами і їхні умови утримання набагато кращі, ніж могли б бути. Деталями про це в ефірі телемарафону поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов.

За його словами, бійці ЗС РФ, яких вдалося взяти в полон, перебувають у задовільних умовах і вони набагато кращі, ніж це прописано в Женевській конвенції.

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"Як би ми не ставилися до наших ворогів, умови утримання, які забезпечує наша держава для полонених окупантів, може бачити весь світ. Місця їхнього утримання відповідають і навіть перевищують стандарти Женевської конвенції, що стосується харчування, медичного забезпечення, доступу міжнародних представників, а також зв'язку з рідними", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник української розвідки додав, що противник чинить рівно навпаки. Усі норми, які прописані в документі, ігноруються. Крім того, у росіян у полоні не тільки бійці ЗСУ, а й мирні громадяни.

Йдеться про тисячі людей, яких без будь-яких на це обґрунтувань і пояснень було викрадено зі своїх домівок лише з однієї причини — вони українці.

"Їх незаконно утримують у десятках різних місць, як призначених для утримання людей, так і наново створених, часто підвалах різноманітних установ, які не мають нічого спільного з утриманням людей. Можемо згадати сумнозвісний концтабір "Ізоляція", який на території ОРДЛО функціонував ще до повномасштабного вторгнення... Фіксується порушення прав тримання українських військовополонених, незаконне утримання цивільних і це частина геноцидної війни РФ проти України", — продовжив Андрій Юсов.

Примітно, що Женевська конвенція передбачає регулярні перевірки умов утримання полонених представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, однак російська сторона не надає їм доступу.

Нагадаємо, раніше Андрій Юсов озвучив статистику після 51 обміну полоненими. За словами представника української розвідки, робота над питанням повернення українських громадян ведеться постійно. Найбільше вдалося обміняти саме військових, проте цивільні також є в цих списках.