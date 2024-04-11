"Превышают стандарты": в ГУР рассказали, в каких условиях содержат пленных россиян (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, как бы Киев не относился к своему врагу, весь мир может наблюдать за тем, как содержатся бойцы ВС РФ. При этом российская сторона не соблюдает нормы Женевской конвенции.

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Обменный фонд Украины регулярно пополняется российскими оккупантами и их условия содержания гораздо лучше, чем могли бы быть. Деталями об этом в эфире телемарафона поделился представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

По его словам, бойцы ВС РФ, которых удалось взять в плен, находятся в удовлетворительных условиях и они гораздо лучше, нежели это прописано в Женевской конвенции.

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"Как бы мы ни относились к нашим врагам, условия содержания, которые обеспечивает наше государство для пленных оккупантов, может видеть весь мир. Места их содержания соответствуют и даже превышают стандарты Женевской конвенции, что касается питания, медицинского обеспечения, доступа международных представителей, а также связи с родными", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель украинской разведки добавил, что противник поступает ровно наоборот. Все нормы, которые прописаны в документе, игнорируются. Кроме того, у россиян в плену не только бойцы ВСУ, но и мирные граждане.

Речь идет о тысячах людей, которые без каких-либо на это обоснования и объяснений были похищены со своих домов лишь по одной причине — они украинцы.

"Их незаконно удерживают в десятках различных мест, как предназначенных для содержания людей, так и заново созданных, часто подвалах различных учреждений, которые не имеют ничего общего с содержанием людей. Можем вспомнить печально известный концлагерь "Изоляция", который на территории ОРДЛО функционировал еще до полномасштабного вторжения… Фиксируется нарушение прав содержания украинских военнопленных, незаконное удержание гражданских и это часть геноцидной войны РФ против Украины", — продолжил Андрей Юсов.

Примечательно, что Женевская конвенция предусматривает регулярные проверки условий содержания пленных представителями Международного комитета Красного Креста, однако российская сторона не предоставляет им доступ.

Напомним, ранее Андрей Юсов озвучил статистику после 51 обмена пленными. По словам представителя украинской разведки, работа над вопросом возвращения украинских граждан ведется постоянно. Больше всего удалось обменять именно военных, однако гражданские также есть в этих списках.