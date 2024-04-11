Тысячи спасенных жизней: в ГУР озвучили статистику после 51 обмена пленными (видео)

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, работа над вопросом возвращения украинских граждан ведется постоянно. Больше всего удалось обменять именно военных, однако гражданские также есть в этих списках.

Related video

Украина и Россия продолжают обмениваться военнопленными гражданами, хоть этот процесс происходит не так часто. За время большой войны прошло уже более 50 обменов. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) в эфире телемарафона поделился подробностями.

По его словам, с 24 февраля 2022 года удалось провести 51 обмен пленными между сторонами конфликта. Несмотря на то, что Женевские конвенции предусматривают начало этого процесса лишь после окончания боевых действий, ждать никто не будет и это принципиальная позиция. Работа над этим вопросом продолжается.

"Координационный штаб по вопросам обращения с пленными работает над тем, чтобы результат был уже и сейчас. С начала полномасштабного вторжения 51 обмен уже состоялся и более 3100 человек удалось вернуть", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки добавил, что среди освобожденных украинцев есть как мужчины, так и женщины. Также статистика показывает, что в большей степени речь идет про военнослужащих граждан, однако среди тех, кто уже вернулся домой, есть и гражданские. Проведена уже колоссальная работа, однако впереди предстоит еще большой путь.

"Это на самом деле немалая цифра, это тысячи уже спасенных жизней и семей, которые получили обратно своих родственников. Но конечно еще тысячи — ждут возвращения и обязательно дождутся, работа над этим ведется, несмотря на отсутствие участия тех международных структур, которые должны принимать непосредственное участие в этой работе", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 5 апреля сообщалось, что омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему РФ не хочет проводить обмен пленными. По его словам, пока что нет наработанного канала коммуникаций через третью страну, которая выступала бы гарантом возвращения пленных гражданских с территории РФ. Кремль может использовать этот процесс в качестве рычага давления.