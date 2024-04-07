"Поддерживаю это": Буданов отреагировал на идею Папы Римского по обмену пленными с РФ

По мнению понтифика, обмен должен состояться по формуле "всех на всех". Глава ГУР Буданов на данный момент не видит заинтересованности Кремля в этом вопросе.

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Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поддержал инициативу Папы Римского Франциска по обмену пленных по формуле "всех на всех". В интервью немецкому телеканалу ARD он указал на немаловажный момент, сообщает Tagesschau.

"Я полностью поддерживаю это. Давайте сделаем это. Осталось одно маленькое: уговорить Россию", — отметил глава ГУР.

На данный момент он не видит заинтересованности российской стороны в подобных действиях. Буданов также сообщил, что центральным посредником в обмене военнопленными уже выступает не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен пленными: что известно об инициативе Ватикана

31 марта во время пасхального послания "Urbi et Orbi" в Ватикане Папа Римский, вспоминая о войне в Израиле и Украине, заявил о необходимости уважения к принципам международного права, а также призвал к обмену пленными между Россией и Украиной.

"Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!", — сказал Папа Франциск.

Ранее, на тему обмена пленными высказался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, с процессом обмена военных все понятно. Украина передает противнику оккупантов, а своих людей забирает. Что касается мирных жителей, которые оказались в руках россиян, здесь все намного сложнее. "Количество гражданских в плену в РФ чрезвычайно велико. Сейчас нет наработанного канала коммуникаций через какую-то страну, которая могла бы выступать гарантом договоренностей, возвращения", — отметил омбудсмен.

Напомним, 8 февраля состоялся последний обмен пленными между Украиной и РФ. Киев вернул домой из российского плена 100 защитников.