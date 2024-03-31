"Всех на всех": Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену пленных

Понтифик возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, по завершении которой обратился к верующим и заявил, что "война — это всегда абсурд и поражение".

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В воскресенье, 31 марта, Папа Римский Франциск во время пасхального послания "Urbi et Orbi" в Ватикане, вспоминая о войне в Израиле и Украине, заявил о необходимости уважения к принципам международного права, а также призвал к обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает Vatican News.

По мнению понтифика, обмен должен состояться по формуле "всех на всех".

"Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многочисленных конфликтов, продолжающихся в мире, начиная от войны в Израиле и Палестине, а также в Украине. Пусть же Воскресший Христос откроет дорогу мира для страждущего населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, выражаю пожелание об общем обмене всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!", — сказал Папа Франциск.

Он призвал к скорейшему освобождению заложников сектором Газы, захваченных 7 октября 2023 года, и немедленному прекращению огня. В то же время Папа Римский ничего не сказал о жертвах и заложниках войны, которую развязала Россия в Украине.

"Война — это всегда абсурд и поражение! Не позволяем ветрам войны еще сильнее веять над Европой и Средиземноморьем. Не поддавайтесь логике оружия и перевооружения. Мир никогда не строится оружием, а протягивая друг другу руки и открывая сердца", — добавил Папа.

Кроме этого понтифик в своем послании упомянул о Сирии, Ливане, Западных Балканах, а также призвал к переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, 8 февраля состоялся последний обмен пленными между Украиной и РФ. Киев вернул домой из российского плена 100 защитников.

9 марта Папа Римский заявил, что Украина должна найти смелость поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией.