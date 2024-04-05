Дополнительная выгода: Лубинец объяснил, почему РФ не хочет проводить обмен пленными

По словам омбудсмена, пока что нет наработанного канала коммуникаций через третью страну, которая выступала бы гарантом возвращения пленных гражданских с территории РФ. Кремль может использовать этот процесс в качестве рычага давления.

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Время от времени между Россией и Украиной проводятся обмены военнопленными. При этом захваченных гражданских противник не спешит отдавать. Подробнее на эту тему высказался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Суспільному".

По его словам, с процессом обмена военных все понятно. Украина передает противнику оккупантов, а своих людей забирает. Что касается мирных жителей, которые оказались в руках россиян, здесь все намного сложнее.

"Количество гражданских в плену в РФ чрезвычайно велико. Сейчас нет наработанного канала коммуникаций через какую-то страну, которая могла бы выступать гарантом договоренностей, возвращения. Когда у меня была встреча с президентом Эрдоганом в январе 2023-го, он заявил, что хочет открыть гуманитарный коридор для решения проблем гражданских граждан Украины", — заявил Дмитрий Лубинец.

Отдельно омбудсмен добавил, что противник может использовать захваченных в плен граждан для того, чтобы выдвигать Украине дополнительные условия. Это дополнительный рычаг давления со стороны россиян.

"То есть возвращение гражданских заложников РФ пытается использовать для получения дополнительной выгоды. Это моя личная точка зрения", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 31 марта сообщалось, что Папа Римский призвал Украину и Россию к обмену пленных. Понтифик возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, по завершении которой обратился к верующим и заявил, что "война — это всегда абсурд и поражение".

16 марта сообщалось, что РФ обвиняет Украину в срыве обмена пленными, однако омбудсмен Дмитрий Лубинец убежден, что это происходит из-за действий противника. По его словам, российская сторона сама срывает переговорный процесс и последующие обмены, а потом обвиняет в этом Киев.