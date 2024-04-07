"Підтримую це": Буданов відреагував на ідею Папи Римського щодо обміну полоненими з РФ

На думку понтифіка, обмін має відбутися за формулою "всіх на всіх". Глава ГУР Буданов наразі не бачить зацікавленості Кремля в цьому питанні.

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Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов підтримав ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну полонених за формулою "всіх на всіх". В інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він вказав на важливий момент, повідомляє Tagesschau.

"Я повністю підтримую це. Давайте зробимо це. Залишилося одне маленьке: умовити Росію", — зазначив глава ГУР.

Наразі він не бачить зацікавленості російської сторони в подібних діях. Буданов також повідомив, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

Обмін полоненими: що відомо про ініціативу Ватикану

31 березня під час великоднього послання "Urbi et Orbi" у Ватикані Папа Римський, згадуючи про війну в Ізраїлі та Україні, заявив про необхідність поваги до принципів міжнародного права, а також закликав до обміну полоненими між Росією та Україною.

"Закликаючи до поваги до принципів міжнародного права, висловлюю побажання про спільний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!", — сказав Папа Франциск.

Раніше, на тему обміну полоненими висловився Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, з процесом обміну військових усе зрозуміло. Україна передає противнику окупантів, а своїх людей забирає. Що стосується мирних жителів, які опинилися в руках росіян, тут усе набагато складніше. "Кількість цивільних у полоні в РФ надзвичайно велика. Зараз немає напрацьованого каналу комунікацій через якусь країну, яка могла б виступати гарантом домовленостей, повернення", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, 8 лютого відбувся останній обмін полоненими між Україною та РФ. Київ повернув додому з російського полону 100 захисників.