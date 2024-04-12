Позбавити права полонених росіян телефонного зв'язку: українці підписали петицію (скриншот)

Авторка петиції наполягає на призупиненні права полоненим росіянам в Україні підтримувати зв'язок зі своїми родичами, доки Росія не надасть можливості полоненим українцям зателефонувати своїм рідним.

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В Україні набрала необхідну кількість підписів петиція із закликом позбавити російських полонених права на телефонний дзвінок. Вона була опублікована на сайті Кабінету міністрів України 22 березня. Тепер петицію має розглянути уряд.

Авторка звернення — Інна Турова. У супровідному тексті петиції жінка стверджує, що родичі українських військовополонених не отримують жодної інформації про стан здоров’я чи місце перебування бійців, а також не можуть почути їхні голоси, аби впевнитися, що полонені справді живі.

"Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо – чи доходять вони до них. МКЧХ мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни", — пояснила Турова.

Авторка петиції просить призупинити надання полоненим права на телефонний зв’язок до того часу, поки РФ не забезпечить можливість захисникам України регулярно користуватися телефонним зв’язком.

"Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників", — наголосила вона.

На момент публікації Фокусом свій підпис під петицією поставили 25 241 українець і українка із необхідних для розгляду 25 тисяч.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ між Україною і Росією відбувся 51 обмін полоненими. Додому повернулися 3100 людей.

31 березня Папа Римський закликав до обміну полоненими між Москвою і Україною у форматі "всіх на всіх". Керівник ГУР Кирило Буданов цю ініціативу підтримав, але заявив, що наразі не бачить зацікавленості російської сторони в цьому.