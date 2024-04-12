Лишить права пленных россиян телефонной связи: украинцы подписали петицию (скриншот)

Автор петиции настаивает на приостановлении права пленным россиянам в Украине поддерживать связь со своими родственниками, пока Россия не предоставит возможности пленным украинцам позвонить своим родным.

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В Украине набрала необходимое количество подписей петиция с призывом лишить российских пленных права на телефонный звонок. Она была опубликована на сайте Кабинета министров Украины 22 марта. Теперь петицию должно рассмотреть правительство.

Автор обращения — Инна Турова. В сопроводительном тексте петиции женщина утверждает, что родственники украинских военнопленных не получают никакой информации о состоянии здоровья или месте пребывания бойцов, а также не могут услышать их голоса, чтобы убедиться, что пленные действительно живы.

"Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем — доходят ли они до них. МККК молчит об этом не менее твердо, чем это делают россияне", — пояснила Турова.

Автор петиции просит приостановить предоставление пленным права на телефонную связь до тех пор, пока РФ не обеспечит возможность защитникам Украины регулярно пользоваться телефонной связью.

"Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики РФ, которая ведется в отношении наших защитников", — подчеркнула она.

На момент публикации Фокусом свою подпись под петицией поставили 25 241 украинец и украинка из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

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Напомним, 11 апреля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ между Украиной и Россией состоялся 51 обмен пленными. Домой вернулись 3100 человек.

31 марта Папа Римский призвал к обмену пленными между Москвой и Украиной в формате "всех на всех". Руководитель ГУР Кирилл Буданов эту инициативу поддержал, но заявил, что пока не видит заинтересованности российской стороны в этом.