"У вас усі зуби та пальці на місці?": боєць ЗСУ поспілкувався з російськими полоненими (відео)

Окупанти поскаржилися, що вони сидять у полоні вже 3-й рік, а їх не обмінюють, натомість забирають назад засуджених, яких знову кидають на передову.

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Український захисник, кікбоксер із Чернігова Олексій Ануля, який провів у полоні російських окупантів 10 місяців, побував у місці утримання російський військовополонених із Самарської області. Він поспілкувався з ними та розповів їм свою історію. Відео виклав у мережі журналіст Володимир Золкін.

Олексій Ануля запитав полонених, чи з них тут знущаються та що вони роблять, щоб утамувати голод. Окупанти дещо розгубилися від такого запитання та заявили, що не голодують.

"У вас всі зуби на місці? А нігті?" — запитав український захисник.

Окупанти показали, що в них все на місці.

Олексій Ануля показав російським окупантам світлини, яким він вийшов після російського полону, він розповів про побиття, катування, спробу зґвалтування, постійні побиття й приниження та показав ноги зі слідами від ударів ножицями та ножем.

"Ваші таке робили, але фашист чомусь я", — сказав Олексій Ануля.

Окупанти мовчки слухали розповідь українського захисника, дехто не вірив, що росіяни можуть так поводитися.

Окупанти поскаржилися, що вони сидять у полоні вже 3-й рік, а їх не обмінюють, натомість забирають назад засуджених, яких знову кидають на передову. Також росіяни скаржаться, що Росія не забирає навіть поранених.

Нагадаємо, що в російському полоні окупанти до смерті закатували 31-річного морпіха з Бердянська Павла Божка. Він потрапив до виправної колонії в Тульській області після оборони Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що українські військовополонені, яких утримують на окупованих територіях чи в Росії, зазнають важких катувань протягом багатьох місяців.