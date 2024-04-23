"У вас все зубы и пальцы на месте?": боец ВСУ пообщался с российскими пленными (видео)

Оккупанты пожаловались, что они сидят в плену уже 3-й год, а их не обменивают, зато забирают обратно осужденных, которых снова бросают на передовую.

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Украинский защитник, кикбоксер из Чернигова Алексей Ануля, который провел в плену у российских оккупантов 10 месяцев, побывал в месте содержания российский военнопленных из Самарской области. Он пообщался с ними и рассказал им свою историю. Видео выложил в сети журналист Владимир Золкин.

Алексей Ануля спросил пленных, издеваются ли над ними здесь и что они делают, чтобы утолить голод. Оккупанты несколько растерялись от такого вопроса и заявили, что не голодают.

"У вас все зубы на месте? А ногти?", — спросил украинский защитник.

Оккупанты показали, что у них все на месте.

Алексей Ануля показал российским оккупантам фотографии, каким он вышел после российского плена, он рассказал об избиениях, пытках, попытке изнасилования, постоянных избиениях и унижениях и показал ноги со следами от ударов ножницами и ножом.

"Ваши такое делали, но фашист почему-то я", — сказал Алексей Ануля.

Оккупанты молча слушали рассказ украинского защитника, некоторые не верили, что россияне могут так себя вести.

Оккупанты пожаловались, что они сидят в плену уже 3-й год, а их не обменивают, зато забирают обратно осужденных, которых снова бросают на передовую. Также россияне жалуются, что Россия не забирает даже раненых.

Напомним, что в российском плену оккупанты до смерти замучили 31-летнего морпеха из Бердянска Павла Божко. Он попал в исправительную колонию в Тульской области после обороны Мариуполя.

Ранее сообщалось, что украинские военнопленные, которых удерживают на оккупированных территориях или в России, подвергаются тяжелым пыткам в течение нескольких месяцев.