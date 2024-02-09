"Я вдома вже": Зеленський показав нові кадри обміну полоненими (відео)

За словами президента, Україна робитиме все можливе, щоб обміни продовжувалися, а додому поверталися захисники.

Related video

У четвер, 8 лютого, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулася сотня захисників. Президент Володимир Зеленський поділився новими кадрами з обміну.

"Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувалися, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!" — написав у Telegram глава держави.

Що відомо про обмін

Україна провела 51-й обмін полоненими. Додому повернулися 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

84 врятованих воїнів захищали Маріуполь, майже всі (82) — оборонці "Азовсталі", решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20.

Операцію очолював начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Обмін відбувся за посередництва представників Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами Буданова, загалом на Батьківщину вже вдалося повернути 3135 людей.

На питання, як зараз вдається проводити обміни, керівник ГУР заявив, що відповідь нього можна буде отримати лише тоді, коли буде звільнено всіх наших захисників.

Першими про обмін повідомило російське міністерство оборони. Він нібито відбувся за формулою "100 на 100". Україна про формат обміну не повідомляла.

Нагадаємо, 50-ий обмін полоненими відбувся 31 січня. Із російського полону додому повернулися 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів Це захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Цей обмін став першим після катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області РФ 24 січня. Тоді російська сторона заявила, що потім обмінів найімовірніше довго не буде.