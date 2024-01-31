"Майже половина – захисники Маріуполя": Зеленський розповів про 50-й обмін полоненими (відео)

З російського полону вдалося звільнити ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів.

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Україна провела 50-й обмін військовополонених із Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Сьогодні, з його слів, вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців: 180 рядових і сержантів та 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

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Воїни представляють різні підрозділи, зокрема Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

"207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі", – розповів керівник держави.

Зеленський додав, що варто працювати у цьому напрямку й надалі. З його слів, комусь може здаватися неможливим те, що реально досягти.

Обмін полонених 31 січня

У середу, 31 січня, Україні вдалося повернути з російського полону 207 громадян. Голова Офісу президент Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося повернути військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, а саме рядових, сержантів і офіцерів.

Він наголосив, що це вже другий великий обмін після тривалої перерви. Єрмак додав, що ще багато українців залишається в полоні, Україна працює над тим, аби їх повернути додому.

Нагадаємо, 25 січня в Forbes повідомили, що Росія може брехати про українських військовополонених на борту збитого Іл-76. У виданні не вірять, що збитий борт перевозив 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, і збентежені тим, що РФ так і не усвідомила, що Бєлгород перебуває поруч з лінією фронту, а використання там літаків є небезпечним.