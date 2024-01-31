"Почти половина — защитники Мариуполя": Зеленский рассказал о 50-м обмене пленными (видео)

Из российского плена удалось освободить еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров.

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Украина провела 50-й обмен военнопленных с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Сегодня, по его словам, удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев: 180 рядовых и сержантов и 27 офицеров. Почти половина — защитники Мариуполя.

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Воины представляют различные подразделения, в частности Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

"207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы", — рассказал руководитель государства.

Зеленский добавил, что стоит работать в этом направлении и в дальнейшем. По его словам, кому-то может казаться невозможным то, чего реально достичь.

Обмен пленных 31 января

В среду, 31 января, Украине удалось вернуть из российского плена 207 граждан. Глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось вернуть военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, а именно рядовых, сержантов и офицеров.

Он отметил, что это уже второй большой обмен после длительного перерыва. Ермак добавил, что еще много украинцев остается в плену, Украина работает над тем, чтобы их вернуть домой.

Напомним, 25 января в Forbes сообщили, что Россия может врать об украинских военнопленных на борту сбитого Ил-76. В издании не верят, что сбитый борт перевозил 65 украинских военнопленных для согласованного обмена, и обескуражены тем, что РФ так и не осознала, что Белгород находится рядом с линией фронта, а использование там самолетов является опасным.