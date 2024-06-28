Захваченные еще до 2022 года: из российского плена вернули 10 украинцев, — Зеленский

В 2021 году оккупанты пленили заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а в 2017–2018 — гражданских Елену Пех и Валерия Матюшенко, рассказал президент Владимир Зеленский.

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В пятницу 28 июня из российского плена удалось вернуть десять украинцев. Некоторые из них были захвачены врагом еще до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

"Удалось вернуть из российского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, был возвращен заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джеляль, которого захватили в плен еще в 2021 году во временно оккупированном Крыму. Кроме этого, домой вернулись гражданские Елена Пех и Валерий Матюшенко, которые находились в плену с 2017–2018 годов.

Также вернули из российского плена священников Украинской греко-католической церкви Богдана Гелета и Ивана Левицкого, их противник захватил в Бердянске Запорожской области из-за сопротивления. Еще пятерых гражданских пленили и лишили свободы в Беларуси — Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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"Все они уже освобождены и дома — в Украине. Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", — заявил президент и добавил, что из плена РФ будут обязательно освобождены все украинцы.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Украина постоянно работает над тем, чтобы все граждане вернулись домой.

"Сегодня произошло историческое возвращение гражданских граждан Украины, которых годами удерживала РФ", — сказал он.

Напомним, 25 июня из российского плена было возвращено 90 военных. Среди которых были защитники "Азовстали" и Чернобыльской атомной электростанции.

26 июня представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что 53-й обмен пленных между Украиной и РФ не завершен. Он отметил, что возвращенные 90 защитников — это не последние новости.