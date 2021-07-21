Тепер кримські татари, караїми та кримчаки мають право на створення своїх ЗМІ і підтримку від держави. Україна ж повинна захищати їх від асиміляції і виселення.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про корінні народи України", за який народні депутати проголосували 1 липня 2021 року. Інформація про це зʼявилася в середу, 21 липня, на сайті глави держави.

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У повідомленні говориться, що мета документа — "максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів для роботи з українською державою".

"Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів. Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки", — зазначає сайт Офісу президента.

Вказується, що корінним народом можна називати автохтонну етнічну спільність, яка утворилася і сформувалася на українській території і має свої власні мову, культуру, традиційні, соціальні, культурні та представницькі органи. Він повинен усвідомлювати себе корінним народом нашої країни і становити етнічну меншину в складі її населення, не маючи власної держави за межами України.

Закон дає таким народам право на самовизначення в складі України і політичний статус у рамках Конституції і законів. Також вони отримують право на створення своїх засобів масової інформації та на підтримку з боку держави.

Закон вступив у силу з дня його публікації.

Нагадаємо, Рада проголосувала в другому читанні за ухвалення закону про корінні народи 1 липня. До корінних народів у країні віднесли три групи, серед яких кримські татари. Держава зобовʼязується захищати їх від асиміляції або виселення.

Народний депутат Рустем Умєров від фракції "Голос" написав колонку на Фокусі: "Кримське питання. Чому Україні потрібен закон про корінні народи?".