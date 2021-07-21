Теперь крымские татары, караимы и крымчаки имеют право на создание своих СМИ и поддержку от государства. Украина же должна защищать их от ассимиляции и выселения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", за который народные депутаты проголосовали 1 июля 2021 года. Информация об этом появилась в среду, 21 июля, на сайте главы государства.

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В сообщении говорится, что цель документа — "максимальная защита культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов для работы с украинским государством".

"В частности, признаются представительные органы коренных народов. Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", – отмечает сайт Офиса президента.

Указывается, что коренным народом можно называть автохтонную этническую общность, которая произошла и сформировалась на украинской территории и имеет свои собственные язык, культуру, традиционные, социальные, культурные и представительные органы. Он должен осознавать себя коренным народом нашей страны и составлять этническое меньшинство в составе ее населения, не имея собственного государства за пределами Украины.

Закон дает таким народам право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов. Также они получают право на создание своих средств массовой информации и на поддержку со стороны государства.

Закон вступил в силу со дня его публикации.

Напомним, Рада проголосовала во втором чтении за принятие закона о коренных народах 1 июля. К коренным народам в стране отнесли три группы, среди которых крымские татары. Государство обязуется защищать их от ассимиляции или выселения.

Народный депутат Рустем Умеров от фракции "Голос" написал колонку на Фокусе: "Крымский вопрос. Почему Украине нужен закон о коренных народах?".