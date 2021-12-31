Словник епохи змін. 21 слово та вираз, що увійшли в активний оборот у 2021 році

Антивакс, бустер, вишки Гейтса, вагнергейт — які нові слова та вислови пішли в народ у 2021 році.

Антивакс — людина, яка вважає щеплення шкідливими для життя та здоров'я та відмовляється від вакцинації. Спільнота антиваксів значно поповнилася у 2021-му тими, хто побоюється щепитися від коронавірусу.

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Бустер — додаткова доза вакцини, що посилює ефект від попередніх доз і довше зберігає імунітет проти хвороби. Слово узвичаїлося через появу нових варіантів коронавірусу і необхідністю захищатися від них.

Вагнергейт — протягом двох років СБУ готувала операцію з упіймання найманців із російської приватної військової компанії Вагнера, проте вона була зірвана в останній момент.

"Вовина тисяча" — ініціатива Володимира Зеленського щодо виплати 1 тис. грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Вишки Гейтса — цей вираз став гібридом двох теорій змови навколо пандемії COVID-19. Згідно з першою, за активної участі американського мільярдера Білла Гейтса була штучно спровокована пандемія, згідно з другою — вишки нового покоління стільникового зв'язку 5G заражають людей коронавірусом, тому потрібно боротися з їхнім випромінюванням.

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"Яловичина по 50 гривень" — резонансне висловлювання нардепа Миколи Тищенка про те, що на київському Бессарабському ринку він купує м'ясо за такою ціною, спричинило появу нового крилатого висловлювання.

Держпереворот — 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що 1-2 грудня в Україні планується державний переворот, в якому бере участь оточення бізнесмена Ріната Ахметова. У зазначені дні переворот не відбувся.

Дельта, Омікрон — нові варіанти коронавірусу, що з'явилися ц 2021 році, називають за буквами грецького алфавіту.

"Гра в кальмара" — південнокорейський серіал у жанрі гри на виживання, який став найпопулярнішим на платформі Netflix.

[ + – ] Трейлер 1-го сезону серіалу "Гра в кальмара" (2021) від Netflix

Латиниця — у вересні Олексій Данілов, секретар РНБО, запропонував перекласти українську мову на латинську абетку. За це чиновника переважно критикували.

Метавсесвіт — віртуальний простір, створення якого анонсував Марк Цукерберг, засновник Facebook.

"Мені потрібний кабачок" — у серпні соцмережі накрила хвиля жартів про неймовірний урожай кабачків, які нікуди подіти. Жартували, наприклад, так: "Розумієш, що старієш, коли кабачки тобі потрібні", "Якщо людина купує кабачки, значить, у неї немає родичів, які поділилися б урожаєм".

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NFT — невзаємозамінний токен, унікальний сертифікат, який надається, наприклад, предметам цифрового мистецтва і допомагає ідентифікувати їх власників. У 2021 році NFT-токени стали новим популярним товаром, який інвестують мільярди доларів.

"Одним ворогом менше" — резонансне висловлювання нардепа Галини Третьякової про смерть Антона Полякова, члена депутатської групи "За майбутнє", шокувало багатьох українців.

Поп-іт, симпл-димпл — антистрес-іграшки, популярні у школярів з весни 2021 року. Це м'які півсфери на силіконовій основі. На півсфери потрібно натискати пальцями, від чого виходить характерний клацаючий звук.

Русь-Україна – резонансна пропозиція перейменувати Україну і дати країні таку назву у вересні висловив Олексій Арестович, представник української делегації у ТКГ.

Сертифікат, паспорт — ці слова у 2021 році набули нових значень, позначаючи документи, що свідчать про проходження вакцинації від коронавірусу.

"Ти не міг! Ма я зміг!" — популярний в українській аудиторії "Ютуба" музичний кліп користувача ЄвгенБро, знятий у віртуальній реальності комп'ютерної гри "Майнкрафт".

[ + – ] Майнкрафт ЄвгенБро — Ти не міг! Ма Я ЗМІГ! (Офіційний кліп)

Факультет TikTok – новий факультет у Київському університеті культури, який пообіцяв відкрити ректор Михайло Поплавський.

"Чий борщ?" — чергова суперечка про походження страви виникла через весняну публікацію на платформі Google Arts & Culture, яка включила борщ до списку російських гастрономічних спеціалітетів. Після хвилі критики від українців на сайті з'явилося уточнення: борщ вплинув на російську кухню.

Чіпування — популярна теорія змови у зв'язку з вакцинацією від коронавірусу. Її адепти вірять, що разом із щепленням в організм вживляється мікрочіп, який стежить за людиною та контролює її поведінку.