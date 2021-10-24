"Гречка по 12 гривень, а яловичина по 70", — Тищенко про ціни на продукти на Бессарабці (відео)

Парламентарій не помітив зростання цін і зізнався, що любить дегустувати сало на одному з найдорожчих ринків Києва.

Нардеп і заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти на одному з найдорожчих ринків Києва. Про це парламентарій розповів в кулуарах Верховної Ради.

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Журналістка поцікавилася, хто в родині нардепа відповідає за покупку продуктів, на що Микола Тищенко відповів: "Сьогодні я щось купую, щось дружина, щось батьки".

Заступник голови фракції "Слуга народу" зізнався, що купує продукти на Бессарабському ринку і любить там дегустувати сало.

"Перший шматок сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм", — заявив Микола Тищенко, відповідаючи на питання про розцінки на продукти.

За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним з найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм. Більш того, Микола Тищенко заявив, що не помітив зростання цін на продукти в Україні.

"Ні, такі ж самі (ціни на продукти — ред.). Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, значить піднімається і собівартість продукту, адже він якось потрапляє до нас на стіл", — продовжив депутат і не відповів на пряме запитання, скільки грошей він особисто витрачає на продукти харчування.

Микола Тищенко заявив, що вважає за краще овочі та яловичину, яку він в останній раз купував від 50 до 70 гривень, а "можна було купити і за 20 гривень".

[ + – ] Микола Тищенко про ціни на продукти на Бессарабському ринку

За даними Держстату, середня ціна на яловичину в Україні у вересні становила 172 гривні за кілограм, хоча ще на початку року в середньому за неї просили майже 145 гривень.

Що стосується гречки — кілограм крупи в вересні в середньому коштував 42,54 грн, а з січня 2021 року вона подорожчала на п'ять гривень. Кілограм сала українському покупцеві в вересні обходився майже в 87 гривень.

[ + – ] Ціни на продукти в Україні

Раніше Фокус повідомляв про інший скандал за участю заступника голови фракції "Слуга народу". У вересні Микола Тищенко накинувся в Раді на нардепа Гео Лероса. Інцидент стався під час виступу виключеного зі "Слуги народу" нардепа, який закликав ТСК відзвітувати про "зірвану спецоперацію по вагнерівцях".

А в липні 2021 року кореспонденти зняли, як Микола Тищенко пригощав нардепів у Раді дивним напоєм. Коктейль, який заступник голови фракції "Слуга народу" передавав в пляшці з-під мінеральної води Borjomi, був коричневого кольору, і в руці Микола Тищенко ще тримав Coca-Cola.