Штовханина в Раді: Микола Тищенко накинувся на Гео Лероса (відео)

Інцидент стався, коли виключений зі "Слуги народу" нардеп розповідав про необхідність ТСК відзвітувати про "зірвану спецоперацію щодо вагнерівців".

У четвер, 9 вересня, під час пленарного засідання Верховної Ради між заступником глави фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком і виключеним зі складу політсили Гео Леросом сталася бійка.

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Так, позафракційний нардеп із трибуни заявив, що єдиною тимчасовою слідчою комісією (ТСК), яка повинна відзвітувати в залі парламенту, є та, яка займається розслідуванням "зірваної спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера".

"Нас, українців, цікавить: хто з цієї парочки — пан Зеленський або його секретарка Єрмак — злили цю спецоперацію. Пане Зеленський, Ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні посади, але ви перетворюєте цю країну в мафію…" — почав виступати Гео Лерос, проте до нього підійшов Микола Тищенко та почав відтягувати від трибуни.

Присутні в залі парламентарії і спікер Верховної Ради почали обурюватися через бійку.

"Хіба це парламентаризм?" — запитав хтось із нардепів.

[ + – ] Між Тищенком та Леросом сталася бійка

Незабаром до Лероса і Тищенка підійшли інші парламентарії і розборонили їх.

Після цього засідання продовжилося в звичному режимі.

[ + – ] Бійка між Миколою Тищенком і Гео Леросом у Верховній Раді

[ + – ] Бійка між Миколою Тищенком і Гео Леросом у Верховній Раді

Нагадаємо, 8 вересня американський телеканал CNN випустив сюжет, в якому стверджується, що "спецоперація щодо бійців ПВК Вагнера" проходила за фінансової підтримки США. В Офісі президента це розслідування назвали "російською дезінформацією".

Матеріал про "спецоперацію щодо бійців ПВК Вагнера" готує і група журналістів Bellingcat.

29 липня під Мінськом була затримана група найманців із 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Уже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.

У серпні ж деякі журналісти і ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що українська розвідка збиралася провернути хитрий план і захопити "вагнерівців", проте операція зірвалася з вини співробітника Офісу президента.

В Офісі президента ж неодноразово заявляли, що інформація про цю спецоперацію є вигадкою.