"Стара російська дезінформація": в ОП відреагували на розслідування CNN щодо "вагнерівців"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що увагу варто звернути не на власне розслідування, а на те, як швидко з його результатами погодилася ФСБ.

Радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк назвав матеріал CNN, присвячений спецоперації із затримання "вагнерівців", який був перекладений на англійську мову, дезінформацією, раніше розтиражовану російськими ЗМІ. У той же час він зазначив, що ФСБ РФ дуже швидко погодилася з результатами розслідування американських журналістів. Про це Подоляк заявив у коментарі виданню "Українська правда".

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За словами радника Єрмака, під час створення свого розслідування журналісти CNN посилалися на джерела, які не мають "інформаційної та репутаційної цінності".

"Усе як завжди. Обов'язкові анонімні відставники — і це ключове — щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, без прізвищ, без посад...", — сказав Подоляк.

На його думку, пильну увагу варто звернути не на суть розслідування, а на "синхронність із заявою ФСБ". Зазначимо, що після виходу матеріалу американського телеканалу про "вагнерівців" офіційний представник російського відомства заявив, що інформація, яка міститься в ньому "абсолютно достовірна" і в ФСБ її "повністю підтверджують".

"Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив у медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", — вважає Подоляк.

Також він припускає, що ФСБ може висловити схвалення дій "тих українців діячів із-поміж журналістів, політиків або колишніх службовців, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старою російською "дезою", яка була опублікована вперше 6 серпня 2020 року". Подоляк додав, що має на увазі публікацію російського видання "Комсомольская правда", присвячену операції із затримання "вагнерівців".

Нагадаємо, раніше телеканал CNN оприлюднив розслідування, в якому стверджується, що в минулому році українські спецслужби за підтримки Центрального розвідувального управління США, а також за допомогою американського фінансування та технічних засобів, провели спецоперацію із затримання 33 російських найманців із приватної військової компанії "Вагнера", причетних до військових дій на Донбасі. Однак плани силовиків порушили їхні колеги з Білорусі, які вважали, що військові прибули для дестабілізації ситуації в республіці перед президентськими виборами. Зрештою Білорусь, незважаючи на прохання Києва екстрадувати їх в Україну, видала найманців Росії.

У коментарі телеканалу один з американських чиновників спростував інформацію про те, що США допомагали Україні провести спецоперацію.

Раніше ми писали, що Верховна Рада відмовилася створювати тимчасову слідчу комісію у справі ПВК "Вагнера".