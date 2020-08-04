Вагнеровцы прибыли в Беларусь с командой "ждать", – Лукашенко

"Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была "ждать", – сказал президент Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг", – добвил он.

Лукашенко подчеркнул, что билеты, купленные на Стамбул – это легенда.

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам. И мы от этого получили определенный эффект – они рассказали все", – объявил президент и призвал Россию "прекратить это вранье".

Около 170 россиян, которых белорусские власти считают бойцами иностранной частной военной компании и разыскивают, уже уехали из Беларуси в третью страну. Об этом сказал российский писатель и политик Захар Прилепин.

По его словам,было несколько групп, они переправлялись транзитом через Беларусь в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана. "Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом", – заявил Прилепин.

Конечной целью задержанных под Минском россиян было одно из государств Латинской Америки. Об этом заявил российский консул Кирилл Плетнев после встречи с задержанными.

Ранее глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич говорил, что в ходе допросов россияне дают противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины, остальные указывают иные точки окончательного визита в иные страны. "Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", – заявил Носкевич журналистам.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "с высокой долей уверенности можно сказать", что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс.