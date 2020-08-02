Шпили-вили. Задержанные "вагнеровцы" говорят, что ехали в Стамбул посмотреть собор Святой Софии

Задержанные 29-го июля члены так называемой частной военной компании Вагнера начали давать показания спецслужбам Беларуси.

Об этом заявил глава Следкома Беларуси Иван Носкевич, передает "Белтелерадиокомпания".

"Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", – заявил Носкевич журналистам.

Сообщается также, что следствие обнаружило фактические нестыковки в показаниях задержанных.

Скрин со стрима задержания, "БЕЛТА"

"Одна из версий звучала, что якобы россияне намеревались лететь в Стамбул. Однако вылет в Турцию – спланированное заранее "алиби". До аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера. Есть выписка. При выселении из этой гостиницы россияне оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Беларусочка", где их в итоге и задержали" – сообщили в Следкоме Беларуси.

Задержанных "вагнеровцов" подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам (статья 13-й и части 2 293-й УК Республики Беларусь).

Напомним, 32 боевика частной военной компании Вагнера были задержаны под Минском, ночью 29 июля. Еще одного члена группировки задержали на юге страны. В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании.

В Украине задержанным в Беларуси "вагнеровцам" сообщили о подозрении, а Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков в Украину.