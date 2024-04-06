Рестврация хамама Зейрек Чинили: ученые завершили восстановление 500-летней османской бани (фото)

В Стамбуле завершилась реставрация хамама Зейрек Чинили, построенного более 500 лет назад. Восстановление длилось 13 лет, и теперь эта баня снова открыта для посетителей.

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Хамам Зейрек Чинили в Стамбуле, спроектированный известным Мимаром Синаном более 500 лет назад, прошел масштабную реставрацию, которая длилась 13 лет. Расположенная в стамбульском районе Фатих, эта баня имеет огромное историческое значение как один из древнейших примеров османской банной архитектуры, пишет Arkeonews.

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Фото: Arkeonews

Названный в честь изразцов Изник (по-турецки — "чинили"), некогда украшавших его интерьер, хамам был шедевром своего времени, построенный по заказу адмирала Барбароса Хайреттин-паши между 1540 и 1546 годами.

Эти изысканные изразцы, изготовленные специально для хамама в XVI веке, украшали стены, делая его действительно уникальным местом для купания. К сожалению, в XIX веке эти изразцы забрали и распродали по всему миру.

Теперь, после лет тщательной реставрации, хамам Зейрек Чинили снова открывает свои двери для посетителей. Во время реставрации обнаружили византийские цистерны под хамамом, проливающие свет на эпоху, которая предшествовала появлению хамама в этом районе. Эти цистерны украшены рисунками, изображающими морские сцены.

Фото: Arkeonews

Зейрек Чинили — это не просто исторический памятник, он превратился в культурный центр. Здесь происходят постоянные художественные инсталляции, которые добавляют современный штрих к его богатому наследию. Сотрудничество с художниками и дизайнерами привнесло современные элементы в традиционный банный опыт.

Посетители хамама могут рассчитывать на уникальный опыт, сочетающий османские ритуалы с современными удобствами. Для мужчин и женщин предусмотрены отдельные помещения, что обеспечивает комфорт и приватность для всех гостей. Хамам также сотрудничал с ведущими деятелями современного искусства и дизайна, предлагая сочетание традиций и инноваций.

Особое внимание уделено улучшению общего опыта для гостей. Художник Теодор Психойос разработал мраморные пенные массажные кабинеты и устройства для массажа ног, соединив традиционные обычаи с современными материалами. Модельер Хусейн Чалаян создал линию одежды и аксессуаров, вдохновленную архитектурой и ритуалами хамама, что еще больше обогащает опыт посетителей.

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Хамам предлагает широкий выбор османских деликатесов и напитков, которые подаются в специально разработанной керамической посуде. Эти кулинарные шедевры, а также сотрудничество с художниками и дизайнерами делают хамам привлекательным культурным местом.

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