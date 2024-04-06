Рестврація хамаму Зейрек Чінілі: вчені завершили відновлення 500-річної османської лазні (фото)

У Стамбулі завершилася реставрація хамаму Зейрек Чінілі, побудованого понад 500 років тому. Відновлення тривало 13 років, і тепер ця лазня знову відкрита для відвідувачів.

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Хамам Зейрек Чінілі у Стамбулі, спроєктований відомим Мімаром Сінаном понад 500 років тому, пройшов масштабну реставрацію, що тривала 13 років. Розташована у стамбульському районі Фатіх, ця лазня має величезне історичне значення як один із найдавніших прикладів османської лазневої архітектури, пише Arkeonews.

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Фото: Arkeonews

Названий на честь кахлів Ізнік (турецькою — "чінілі"), що колись прикрашали його інтер'єр, хамам був шедевром свого часу, збудований на замовлення адмірала Барбароса Хайреттін-паші між 1540 і 1546 роками.

Ці вишукані кахлі, виготовлені спеціально для хамаму в XVI столітті, прикрашали стіни, роблячи його справді унікальним місцем для купання. На жаль, у XIX столітті ці кахлі забрали та розпродали по всьому світу.

Тепер, після років ретельної реставрації, хамам Зейрек Чінілі знову відкриває свої двері для відвідувачів. Під час реставрації виявили візантійські цистерни під хамамом, що проливають світло на епоху, яка передувала появі хамаму в цьому районі. Ці цистерни прикрашені малюнками, що зображують морські сцени.

Фото: Arkeonews

Зейрек Чінілі — це не просто історична пам'ятка, він перетворився на культурний центр. Тут відбуваються постійні мистецькі інсталяції, що додають сучасний штрих до його багатої спадщини. Співпраця з художниками та дизайнерами привнесла сучасні елементи в традиційний банний досвід.

Відвідувачі хамаму можуть розраховувати на унікальний досвід, що поєднує османські ритуали з сучасними зручностями. Для чоловіків і жінок передбачені окремі приміщення, що забезпечує комфорт і приватність для всіх гостей. Хамам також співпрацював з провідними діячами сучасного мистецтва та дизайну, пропонуючи поєднання традицій та інновацій.

Особливу увагу приділено покращенню загального досвіду для гостей. Художник Теодор Психойос розробив мармурові пінні масажні кабінети та пристрої для масажу ніг, поєднавши традиційні звичаї з сучасними матеріалами. Модельєр Хусейн Чалаян створив лінію одягу та аксесуарів, натхненну архітектурою та ритуалами хамаму, що ще більше збагачує досвід відвідувачів.

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Хамам пропонує широкий вибір османських делікатесів і напоїв, які подаються у спеціально розробленому керамічному посуді. Ці кулінарні шедеври, а також співпраця з художниками та дизайнерами роблять хамам привабливим культурним місцем.

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