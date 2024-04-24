В РФ экс-вагнеровца приговорили к 22 годам за изнасилование и убийство пенсионерки

Бывший наемник ЧВК "Вагнер", как установили следователи, нанес женщине множественные удары холодным оружием, одновременно совершая насильственный половой акт.

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В российском Кирове суд огласил приговор, назначив до 22 лет колонии участнику боевых действий против Украины, который изнасиловал и убил пенсионерку. Об этом сообщает правозащитный проект "Травмпункт" в Telegram.

Суд также обязал его выплатить 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевших. Следователи установили хронологию событий.

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В 2023 году житель Вятскополянского района Кировской области, который вернулся из зоны боевых действий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки нож и угрожал убийством своему односельчанину. Через неделю мужчина, будучи навеселе, пришел домой к своей знакомой. Пожилая женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла сопротивляться. Бывший наемник начал наносить женщине множественные удары холодным оружием, одновременно совершая насильственный половой акт.

Ранее мужчина уже имел различные судимости. В сентябре 2020 года его приговорили к 14 годам колонии строгого режима за убийство и грабеж с применением насилия. В сентябре 2022 года мужчина, пробыв в колонии около двух лет, отправился в зону боевых действий.

Преступления "вагнеровцев" в России

Помилованный президентом РФ Владимиром Путиным бывший "вагнеровец", как сообщает ASTRA, совершил надругательство над ребенком. Жертвой экс-заключенного стала ученица второго класса. По информации медиа, среди его предыдущих преступлений было и изнасилование. Следователи установили, что бывший "вагнеровец" совершил насилие над ученицей второго класса. Журналисты выяснили, что жертве Андрея Фролова всего девять лет.

В январе стало известно о том, что "вагнеровец" забил собутыльника за осуждение действий России и войны против Украины. Российский наемник использовал для убийства все, что было под рукой — от ножа до табуретки. Российское правосудие нашло смягчающие обстоятельства в этом деле и проигнорировало то, что "ветеран" до сих пор должен был бы сидеть за свое предыдущее преступление.

В декабре 2023 года в России помилованный за участие в войне против Украины боец ЧВК "Вагнер" изнасиловал 11-летнюю девочку. Журналисты сообщили, что Юрий Гаврилов два часа бил и насиловал девочку в своем доме. Отпустил он ребенка только потому, что она пообещала никому не рассказывать об этом преступлении.

Напомним, в мае 2023 года пленный "вагнеровец" рассказал о погибших россиянах в районе Бахмута. По словам военнопленного наемника, командиры ЧВК "Вагнер" расстреливают своих подчиненных. При этом эвакуация раненых и вывоз тел убитых оккупантов не проводится.