В РФ ексвагнерівця засудили до 22 років за зґвалтування та вбивство пенсіонерки

Колишній найманець ПВК "Вагнер", як встановили слідчі, завдав жінці множинних ударів холодною зброєю, одночасно здійснюючи насильницький статевий акт.

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У російському Кірові суд оголосив вирок, призначивши до 22 років колонії учаснику бойових дій проти України, який зґвалтував і вбив пенсіонерку. Про це повідомляє правозахисний проєкт "Травмпункт" у Telegram.

Суд також зобов'язав його виплатити 2 млн рублів компенсації моральної шкоди на користь сім'ї потерпілих. Слідчі встановили хронологію подій.

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У 2023 році мешканець В'ятськополянського району Кіровської області, який повернувся із зони бойових дій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, узяв до рук ніж і погрожував убивством своєму односельцю. За тиждень чоловік, бувши напідпитку, прийшов додому до своєї знайомої. Літня жінка перебувала в безпорадному стані та не могла чинити опір. Колишній найманець почав завдавати жінці множинні удари холодною зброєю, одночасно здійснюючи насильницький статевий акт.

Раніше чоловік уже мав різні судимості. У вересні 2020 року його засудили до 14 років колонії суворого режиму за вбивство та грабіж із застосуванням насильства. У вересні 2022 року чоловік, пробувши в колонії близько двох років, вирушив у зону бойових дій.

Злочини "вагнерівців" у Росії

Помилуваний президентом РФ Володимиром Путіним колишній "вагнерівець", як повідомляє ASTRA, вчинив наругу над дитиною. Жертвою ексв’язня стала учениця другого класу. За інформацією медіа, серед його попередніх злочинів було і зґвалтування. Слідчі встановили, що колишній "вагнерівець" скоїв насильство над ученицею другого класу. Журналісти з’ясували, що жертві Андрія Фролова лише дев’ять років.

У січня стало відомо про те, що "вагнерівець" забив товариша по чарці за осуд дій Росії та війни проти України. Російський найманець використав для вбивства все, що було під рукою, — від ножа до табуретки. Російське правосуддя знайшло пом’якшувальні обставини в цій справі та проігнорувало те, що "ветеран" досі мав би сидіти за свій попередній злочин.

У грудні 2023 року в Росії помилуваний за участь у війні проти України боєць ПВК "Вагнер" зґвалтував 11-річну дівчинку. Журналісти повідомили, що Юрій Гаврилов дві години бив і ґвалтував дівчинку у своєму помешканні. Відпустив він дитину лише тому, що вона пообіцяла нікому не розповідати про цей злочин.

Нагадаємо, у травні 2023 року полонений "вагнерівець" розповів про загиблих росіян у районі Бахмута. За словами військовополоненого найманця, командири ПВК "Вагнер" розстрілюють своїх підлеглих. Водночас евакуація поранених і вивезення тіл убитих окупантів не проводиться.