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"Труп на трупі": полонений "вагнерівець" розповів про загиблих росіян під Бахмутом (відео)

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Фото: Скриншот | Полонений "вагнерівець" розповів про окоп смерті росіян під Бахмутом

За словами військовополоненого найманця, командири ПВК "Вагнер" розстрілюють своїх підлеглих. При цьому евакуація поранених та вивезення вбитих не проводиться.

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Українські захисники у районі Бахмута Донецької області, де йдуть запеклі бої, захопили у полон найманця російської приватної військової компанії "Вагнер". Відео із полоненим у середу, 17 травня, опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Полоненим виявився 39-річний Денис Ватрушев із Ханти-Мансійського округу Росії. За його словами, його завербували в колонії, де відбував покарання за вбивство. Він розповів, що під час найму йому обіцяли, що нічого особливо робити не доведеться.

"Там наспівали нам таку пісню. Обіцяли, що стоятиму і нічого не робитиму", — розповів Вартушев.

Найманець розповів, що на позиціях "вагнерівців" є "окоп смерті", звідки не вивозять убитих та поранених бойовиків.

"Там труп на трупі. Дорогою навіть "двохсотих" не виносять. Якщо хтось зібрався до "Вагнера" або сюди на війну — краще не варто. Тут м'ясорубка. Тут тільки прихід в один бік", — розповів Вартушев.

У бою під Бахмутом росіянин отримав поранення — мінно-вибухову травму ноги. За розповідями Вартушева, його покинули свої ж — він просидів у окопі чотири дні, доки не потрапив у полон до українських бійців.

"Мене кинули свої. Евакуація не працює... У "Вагнері" харчування як такого немає. Якщо ти не виконуєш наказу, командир, який посилає, тебе просто "зануляє" — пристрілює на місці", — розповів Вартушев.

Нагадаємо, 17 травня американський журналіст Джанлука Меццофіоре показав супутникові знімки Бахмута Донецької області, порівнявши їх із фотографіями з космосу за травень минулого року. У місті одні руїни й не лишилося жодного дерева.

Також нагадаємо, 17 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вибухнув критикою на адресу підрозділів Збройних сил РФ, які бігли в районі Кліщіївки під Бахмутом. Зокрема він із сарказмом відгукнувся про офіційні заяви Міноборони РФ, в яких говорилося, що російські війська там зайняли "вигідніший рубіж".