Випалена земля та руїни: у мережі з'явилися нові супутникові знімки Бахмута (фото)

За словами американського журналіста Джанлуки Меццофіоре, у місті не залишилося жодного дерева, а вся територія покрита уламками.

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Журналіст американського телеканалу CNN Джанлука Меццофіоре показав супутникові знімки Бахмута Донецької області, зроблені компанією Maxar. Фото журналіст опублікував у своєму Twitter-акаунті 17 травня.

Бахмут у травні 2022 Фото: Maxar Бахмут у травні 2023 Фото: Maxar

Меццофіоре порівняв вигляд Бахмута з космосу, яким він був у травні минулого року з тим, який він зараз.

Бахмут у травні 2022 Фото: Maxar Бахмут у травні 2023 Фото: Maxar

"Приголомшливі супутникові знімки, зроблені Maxar, показують масштаби руйнувань у деяких районах Бахмута за останній рік. Порівняйте, яким зеленим і пишним було місто в травні минулого року та його нинішній стан", — написав Меццофіоре.

Бахмут у травні 2022 Фото: Maxar Бахмут у травні 2023 Фото: Maxar

За словами журналіста CNN, у місті не залишилося жодного дерева, а вся територія покрита коричнево-червоними уламками.

Бахмут у травні 2022 Фото: Maxar Бахмут у травні 2023 Фото: Maxar

Ситуація в Бахмуті — останні новини

17 травня екскомандир полку Нацгвардії "Азов" майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що складність планування наступальної операції в Бахмуті полягає в тому, що українським захисникам необхідно виконувати контрнаступальні дії з вибивання російських окупантів із нашої території, володіючи значно меншою кількістю людей, військової техніки, артилерії та авіації.

Також 17 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямі продовжуються запеклі бої. Окупантам вдається просуватися в Бахмуті, а Силам оборони навколо міста. За її словами, звільнені останніми днями в передмісті майже 20 кв. км українська сторона не втратила.

Того ж дня, 17 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом ЗСУ змогли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів. Окупанти втратили 3 танки, 2 БМП, 3 БТР, 2 артилерійські системи, кілька складів БК і 1 ЗРК "Стріла-10".

Крім того, стало відомо, що Росія перекидає в Бахмут спеціально підготовлені підрозділи своєї регулярної армії, які виявляють високу стійкість і чинять опір ворожим силам на певних ділянках.