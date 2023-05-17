Выжженная земля и руины: в Сети появились новые спутниковые снимки Бахмута (фото)

По словам американского журналиста Джанлуки Меццофиоре, в городе не осталось ни одного дерева, а вся территория покрыта обломками.

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Журналист американского телеканала CNN Джанлука Меццофиоре показал спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, сделанные компанией Maxar. Фото журналист опубликовал в своем Twitter-аккаунте 17 мая.

Бахмут в мае 2022 Фото: Maxar Бахмут в мае 2023 Фото: Maxar

Меццофиоре сравнил вид Бахмута из космоса, каким он был в мае прошлого года с тем, какой он сейчас.

Бахмут в мае 2022 Фото: Maxar Бахмут в мае 2023 Фото: Maxar

"Потрясающие спутниковые снимки, сделанные Maxar показывают масштабы разрушений в некоторых районах Бахмута за последний год. Сравните, каким зеленым и пышным был город в мае прошлого года и его нынешнее состояние", — написал Меццофиоре.

Бахмут в мае 2022 Фото: Maxar Бахмут в мае 2023 Фото: Maxar

По словам журналиста CNN, в городе не осталось ни одного дерева, а вся территория покрыта коричнево-красными обломками.

Бахмут в мае 2022 Фото: Maxar Бахмут в мае 2023 Фото: Maxar

Ситуация в Бахмуте — последние новости

17 мая экс-командир полка Нацгвардии "Азов" майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что сложность планирования наступательной операции в Бахмуте состоит в том, что украинским защитникам необходимо выполнять контрнаступательные действия по выбиванию российских оккупантов с нашей территории, при этом владея на порядок меньшим количеством людей, военной техники, артиллерии и авиации.

Также 17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупантам удается продвигаться в Бахмуте, а Силам обороны вокруг города. По ее словам, освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км украинская сторона не потеряла.

В тот же день, 17 мая, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что под Бахмутом ВСУ смогли продвинуться вперед на разных участках до 600 метров. Оккупанты потеряли 3 танка, 2 БМП, 3 БТР, 2 артиллерийские системы, несколько складов БК и 1 ЗРК "Стрела-10".

Кроме того, стало известно, что Россия перекидывает в Бахмут специально подготовленные подразделения своей регулярной армии, которые проявляют высокую стойкость и сопротивляются вражеским силам на определенных участках.