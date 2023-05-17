Бои на встречных курсах: бойцы ВСУ продвинулись до 600 м под Бахмутом, — Череватый (видео)

По словам спикера ВСУ, украинские защитники не отсиживаются в глухой обороне, а при возможности пытаются атаковать вражеские позиции. За прошедшие сутки в боях враг потерял 129 солдат, еще 193 получили ранения.

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Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки под Бахмутом бойцы ВСУ не отсиживались в глухой обороне, а сумели продвинуться вперед на разных участках до 600 метров. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"За эти сутки произошло 28 боестолкновений. 492 раза враг разными калибрами и системами бил по нашим позициям, совершил шесть авианалетов. В боях были уничтожены 129 оккупантов, 193 получили ранения, и двое попали в плен", — рассказал спикер ВСУ.

Кроме того противник потерял три танка, две боевых машины пехоты и три бронемашины, две артиллерийские системы, пять складов с боеприпасами, а также один ЗРК "Стрела-10", рассказал Череватый.

По его словам, украинские защитники по возможности контратакуют на флангах и на некоторых участках фронта продвинулись от 250 до 600 метров севернее и южнее Бахмута.

"Главным направлением, где враг просто в бешенстве и пытается сделать все, это непосредственно город Бахмут. Итак, сейчас все идет на встречных курсах, мы проводим активную боевую операцию и не только стоим в глухой обороне, но и пытаемся атаковать", — отметил Череватый.

Ранее мы сообщали, что российское военное командование перекидывает в Бахмут специально подготовленные подразделения ВС РФ которые проявляют высокую стойкость и оказывают сильное сопротивление на определенных участках. По словам украинского военнослужащего, украинские войска находятся примерно в двух километрах от последних улиц Бахмута, если смотреть от крайних позиций.

Замминистра обороны Анна Маляр 16 мая заявила, что бойцы ВСУ смогли освободить на севере и юге пригорода Бахмута около 20 кв. километров. Она отметила, что противник сумел продвинуться в самом Бахмуте, но украинские войска делают максимум для обороны города.