Бої на зустрічних курсах: бійці ЗСУ просунулися до 600 м під Бахмутом, — Череватий (відео)

За словами спікера ЗСУ, українські захисники не відсиджуються у глухій обороні, а при можливості намагаються атакувати ворожі позиції. Минулої доби в боях ворог втратив 129 солдатів, ще 193 отримали поранення.

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Українські захисники продовжують відсіч окупантам на Бахмутському напрямку. Минулої доби під Бахмутом бійці ВСУ не відсиджувалися в глухій обороні, а зуміли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів. Про це заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"За цю добу сталося 28 бойових зіткнень. 492 рази ворог різними калібрами та системами бив по нашим позиціям, здійснив шість авіанальотів. У боях було знищено 129 окупантів, 193 отримали поранення, і двоє потрапили в полон", — розповів спікер ЗСУ.

Крім того, противник втратив три танки, дві бойові машини піхоти та три бронемашини, дві артилерійські системи, п'ять складів з боєприпасами, а також один ЗРК "Стріла-10", розповів Череватий.

За його словами, українські захисники по можливості контратакують на флангах і на деяких ділянках фронту просунулися від 250 до 600 метрів на північ і на південь від Бахмута.

"Головним напрямком, де ворог просто скаженіє і намагається зробити все, це безпосередньо місто Бахмут. Відтак, зараз все йде на зустрічних курсах, ми проводимо активну бойову операцію і не лише стоїмо у глухій обороні, а й намагаємося атакувати", — зазначив Череватий.

Раніше ми повідомляли, що російське військове командування перекидає до Бахмута спеціально підготовлені підрозділи ЗС РФ, які виявляють високу стійкість і чинять сильний опір на певних ділянках. За словами українського військовослужбовця, українські війська знаходяться приблизно за два кілометри від останніх вулиць Бахмута, якщо дивитися від крайніх позицій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 травня заявила, що бійці ЗСУ змогли звільнити на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. кілометрів. Вона зазначила, що противник зумів просунутися у самому Бахмуті, але українські війська роблять максимум для оборони міста.