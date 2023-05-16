Українські військові звільнили 20 кв кілометрів передмість Бахмута, — Міноборони

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, росіяни змогли просунутися у самому Бахмуті. Вони знищують місто артилерією та підтягують підрозділи професійних десантників.

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Українські військові змогли звільнити на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Про це написала заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Проте, за її словами, формацію про перебіг бойових дій слід розглядати у комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту подій. Так, російські окупанти змогли просунутися у самому Бахмуті. Вони знищують місто артилерією, а також підтягують підрозділи професійних десантників.

"Продовжуються важкі бої з різним результатом", — написала вона.

Маляр наголосила, що українські війська роблять максимум для оборони Бахмута. Бої за місто тривають уже понад пів року.

"Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців, та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень професіоналізму командування обороною", – написала Маляр.

Вона нагадала, що росіяни мають перевагу у кількості озброєння. Однак через грамотні дії українських військових не може реалізувати плани захоплення міста ще з літа 2022 року.

Зазначимо, що 16 травня британська розвідка заявила, що бійці ЗСУ стабілізували фланги Бахмута на свою користь. Українські захисники, за даними Міноборони Британії, змогли просунутися на південь і відтіснити росіян на північний захід від Бахмута, що дозволяє безпечно використовувати дорогу постачання 0506.

Крім того, боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ, екснардеп Юрій Сиротюк розповів, що у Бахмуті тривають запеклі бої. Сили оборони поступово продавлюють фланги ворога, а найманці ПВК "Вагнер" ризикують потрапити до оточення. Сили оборони просунулися на південному фланзі і рухаються у напрямку Кліщіївки й можуть перерізати один із основних шляхів постачання ЗС РФ до Бахмута.

Також Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що українські військові пишуть історію, тому що, попри чисельну перевагу ворога, успішно проводять наступальні дії.