Бійці ЗСУ стабілізували фланги Бахмута на свою користь, — британська розвідка

Українські захисники, за даними Міноборони Британії, змогли просунутися на південь і відтіснити росіян на північний захід від Бахмута, що дозволяє безпечно використовувати дорогу постачання 0506.

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За останні 4 дні бійці ЗСУ досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь. Про це у своєму звіті від 16 травня повідомляє британська розвідка.

За інформацією Міноборони Британії, найманці ПВК "Вагнер" продовжують просуватися і зачищати українські позиції в центрі Бахмута, проте українські захисники стабілізували фланги і досягли значного тактичного прогресу на кінець минулого тижня.

Українські військові змогли не лише просунутися на південь від Бахмута, а й відтіснити російську лінію фронту на північний захід від міста. Ці обставини дозволяють українським силам безпечніше використовувати ключовий для України шлях постачання 0506.

Відомство підкреслює, що українські захисники продовжують утримувати західний наступ російської армії на лінії каналу Сіверський Донець-Донбас, перетворивши водну лінію на оборонну перешкоду навколо міста Часів Яр.

Нагадаємо, у звіті Міноборони Британії за 9 травня було зазначено, що після початку повномасштабного вторгнення нестача води стала глобальною проблемою для окупованого Донецька. У місцевій адміністрації заявили, що запаси води вже досягли рекордно низького рівня.

8 травня оборонне відомство Британії вказало, що у мечетях та центрах імміграції російські вербувальники намагаються завербувати мігрантів із Середньої Азії для війни проти України.