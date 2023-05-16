Бойцы ВСУ стабилизировали фланги Бахмута в свою пользу, — британская разведка

Украинские защитники, по данным Минобороны Британии, смогли продвинуться к югу и оттеснить россиян к северо-западу от Бахмута, что позволяет безопасно использовать дорогу снабжения 0506.

Related video

За последние 4 дня бойцы ВСУ добились тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу. Об этом в своем отчете от 16 мая сообщает британская разведка.

По информации Минобороны Британии, наемники ЧВК "Вагнер" продолжают продвигаться и зачищать украинские позиции в центре Бахмута, однако украинские защитники стабилизировали фланги и добились значительного тактического прогресса на конец минувшей недели.

Украинские военные смогли не только продвинуться к югу от Бахмута, но и оттеснить российскую линию фронта к северо-западу от города. Эти обстоятельства позволяют украинским силам более безопасно использовать ключевую для Украины дорогу снабжения 0506.

Ведомство подчеркивает, что украинские защитники продолжают удерживать западное наступление российской армии на линии канала Северский Донец-Донбасс, превратив водный путь в оборонительную преграду вокруг города Часов Яр.

Напомним, в отчете Минобороны Британии за 9 мая было указано, что после начала полномасштабного вторжения нехватка воды стала глобальной проблемой для оккупированного Донецка. В местной "администрации" заявили, что запасы воды уже достигли рекордно низкого уровня.

8 мая оборонное ведомство Британии указало, что в мечетях и центрах иммиграции российские вербовщики пытаются завербовать мигрантов из Средней Азии для войны против Украины.