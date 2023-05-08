РФ вербует мигрантов из Средней Азии на войну в Украине, – британская разведка

Российские вербовщики в мечетях и центрах иммиграции предлагают высокие зарплаты, а также ускоренное получение гражданства РФ. Однако в разведке также сообщают о высоких потерях оккупантов на фронте.

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В мечетях и центрах иммиграции российские вербовщики пытаются завербовать мигрантов из Средней Азии для войны против Украины. Об этом сообщается в отчете британской разведки 8 мая.

В офисах персонал, знающий таджикский и узбекский языки, регулярно пытается вербовать мигрантов на войну, утверждают в разведке. Процесс происходит не только в иммиграционных центрах, но и в мечетях.

По данным радио "Свободная Европа", рекрутеры предлагают мигрантам 2390 долларов только за регистрацию и зарплату до 4160 долларов. Кроме этого, таким "добровольцам" обещают получение российского паспорта. Вместо 5 лет гражданство можно получить за период от 6 месяцев до года.

Отчет британской разведки, 8 мая

Некоторые трудовые мигранты согласны на условия и регистрируются в новобранцы. В британской разведке отмечают, что вероятно, новобранцев будут отправлять на фронт в Украину, где чрезвычайно высок уровень потерь. Это часть плана Минобороны РФ — завербовать 400 тысяч "добровольцев" воевать в Украине.

Российские власти, скорее всего, хотят отложить любую новую открытую мобилизацию, чтобы минимизировать "внутренние инакомыслия", резюмируют в Минобороны Великобритании.

Напомним, 21 апреля СМИ писали, что в РФ похитили и отправили на войну в Украину студента из Казахстана. 22-летнего мужчину завербовали в ЧВК "Вагнер".

13 апреля СМИ сообщали, что в РФ готовят новую волну мобилизации из-за больших потерь наемников в Бахмут и неудачные попытки штурмовать Угледар.