"Увернуться будет сложнее": россияне готовятся к новой массовой мобилизации на войну, — СМИ

По словам журналистов, усиленная вербовка в армию РФ и ЧВК "Вагнер" вызвана тяжелыми потерями личного состава в битве за Бахмут и неудачной попыткой штурма города Угледар.

Related video

Новые законодательные инициативы в РФ, связанные с электронными повестками, вызваны сильной нехваткой военнослужащих на фронте в Украине. Об этом пишет издание Reuters.

В материале говорится, что новые законы более суровы, чем сентябрьский указ о частичной мобилизации, исполнение которого было неоднородным и варьировалось от региона к региону.

23-летний россиянин Артем рассказал журналистам, что нанял адвоката, чтобы избежать мобилизации.

"Я думаю, что это будет сложнее, чем обычно. Увернуться будет гораздо сложнее", — сказал Артем.

Однако, по его словам, он не уверен, будет ли уезжать из РФ, так как не знает, чем занимается за границей. Кроме того, у него здесь родственники.

Журналисты пишут, что неназванные западные предположили, что усиленная вербовка в армию РФ и ЧВК "Вагнер" вызвана тяжелыми потерями личного состава в упорной многомесячной битве за Бахмут, а также неудачной атакой на Угледар. Российские силы на Донбассе сильно ослабли.

Майк Кофман, эксперт по российским вооруженным силам из базирующегося в США аналитического центра CNA, сказал, что лишь небольшая часть российских войск в Украине способна вести наступательные операции.

Григорий Свердлин, глава группы Go by the Forest, которая дает советы о том, как избежать призыва в армию РФ, сообщил агентству журналистам, что организация получила куда больше запросов от потенциальных мобилизованных, чем обычно. По его мнению, россиян ожидает новая волна массовой мобилизации. Она спровоцирует еще больше людей покинуть РФ.

"Я думаю, что через неделю-две мы, скорее всего, снова увидим очереди на (грузинском пограничном посту) Верхний Ларс, на пограничных переходах с Казахстаном и других популярных направлениях", — сказал он.

Напомним, что 11 апреля Государственная дума РФ приняла закон об электронных повестках военнообязанным. В России юридически сравнили электронные повестки с бумажными. Новое решение предполагает автоматизированный режим реестра военного учета.

Также 12 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал "ломать систему" и мобилизовать всех россиян. Отвечая на вопрос по поправкам в законе РФ о военном учете "повар Путина" жестко раскритиковал российских чиновников, которые, по его словам, заботятся лишь о своем кармане. Больше всего досталось бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу.