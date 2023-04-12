Война за существования России: Пригожин призвал "ломать систему" и мобилизовать всех россиян

Отвечая на вопрос по поправкам в законе РФ о военном учете "повар Путина" жестко раскритиковал российских чиновников, которые, по его словам, заботятся лишь о своем кармане. Больше всего досталось бывшему вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

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Владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должно все российское общество, а не только те, кто идет на фронт. Он раскритиковал российских чиновников за то, что они не способны меняться, и призвал "поменять систему", поскольку идет война за существование России. Аудиозапись со словами покровителя "вагнеровцев" была опубликована в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

"Почему я постоянно говорю о мобилизации всего общества, потому что мобилизовываться должны не только не только те, кто идут на фронт. Мобилизовываться должно все общество, начиная от простых работяг или тружеников села, которые готовы к этому процессу. Они понимают, что идет война за само существование России", — прокомментировал Пригожин поправки в законе РФ о военном учете.

Также "повар Путина" нелестно отозвался о российских чиновниках, которые после начала полномасштабного вторжения РФ сбежали за границу вместе со своими деньгами. А те, кто остался, не готовы мобилизоваться, потому что не меняются — большая часть чиновничье элиты РФ "сидит, поджав хвост", потому что для них самое сложное — поменять систему.

"Чиновники, безусловно, мобилизоваться не готовы, и мы это видим повсеместно. Они не меняются. Посмотрите сколько чиновников бежали из России и выволокли с собою целые состояния. Их радостно принимают за рубежом", — отметил Пригожин.

Он сказал, что идеология и будущее России меньше всего интересуют таких людей, при этом указал конкретного человека из ближайшего окружения бывшего президента РФ Дмитрия Медведева — Аркадия Дворковича, который в свое время был вице-премьером.

Пригожин задал вопрос, почему в РФ на таких людей не обращают внимание и призвал "вычистить муравейник", который создавался годами и превратился, по его словам, в сообщество людей, интересующихся только собственным благосостоянием.

Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал видеоролик с казнью украинского военнопленного. По его словам, плохо, когда людям отрезают головы, но его наемники из ЧВК "Вагнера" якобы не имеют к казни никакого отношения.